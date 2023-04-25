«Тоттенхэм» создал фанатский совет. Клуб планирует учитывать мнение болельщиков при принятии решений

Теги премьер-лига Англия болельщики Тоттенхэм Футбол

«Тоттенхэм» объявил о создании совета болельщиков клуба.

Лондонский клуб рассказал об учреждении консультативного совета болельщиков, который обеспечит активное участие фанатов и более широкое представительство болельщиков в стране и за рубежом.

Отмечается, что клуб будет учитывать мнение болельщиков, являющихся членами совета, при принятии решений.

Кроме того, в полномочия совета будут входить, в частности, такие темы, как стратегическое цели клуба и общественная стратегия клуба.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в таблице АПЛ в этом сезоне

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6 комментариев

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Amalfitano
Это решение для выпуска пара. Ничего более.
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Spaten
Решено в филиал из города Брюгге принимать без членских взносов
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romanisti89
я думаю там у них первым единогласным решением будет слив Леви
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Нейтральный критик
Ещё наблюдательный и попечительский, чтобы загнуться наверняка.
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Красная стрела
Поплыли ребята. Если таким занимаются, то результата точно не будет. Они обречены.
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