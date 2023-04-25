«Тоттенхэм» создал фанатский совет. Клуб планирует учитывать мнение болельщиков при принятии решений

«Тоттенхэм» объявил о создании совета болельщиков клуба.

Лондонский клуб рассказал об учреждении консультативного совета болельщиков, который обеспечит активное участие фанатов и более широкое представительство болельщиков в стране и за рубежом.

Отмечается, что клуб будет учитывать мнение болельщиков, являющихся членами совета, при принятии решений.

Кроме того, в полномочия совета будут входить, в частности, такие темы, как стратегическое цели клуба и общественная стратегия клуба.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в таблице АПЛ в этом сезоне

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