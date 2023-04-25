Пеп Гвардиола: «Для «Арсенала» каждый матч сезона – финал. У «Сити» поначалу так не было, но сейчас мы знаем, за что играем»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Арсенала».

«Я уже говорил несколько недель назад: ближе к завершению сезона, если мы проигрываем, то все кончено. 

Когда ты находишься в такой ситуации в октябре, ноябре, то этого чувства не испытываешь. Особенно после двух подряд титулов АПЛ

В нашем первом сезоне в АПЛ мы начали сезон так, будто каждая игра – финал. Каждый матч был финалом. Я прекрасно это помню.

И сейчас, наблюдая за «Арсеналом» со стороны, есть ощущение, что каждая игра для них – финал. Для нас же после двух титулов АПЛ каждая игра не была финалом в начале сезона.

Но сейчас, особенно в последние несколько месяцев, когда мы играем в Лиге чемпионов, Кубке Англии, АПЛ, то мы видим, что завершение сезона уже приближается.

И мы понимаем, за что мы играем. Теперь все в наших руках. Безусловно, и в руках «Арсенала» тоже. Если они выиграют – все зависит от них. Если мы выигрываем – все зависит от нас. Но вперед еще семь матчей.

Этот матч – важный, но не решающий. Потому что впереди еще много тяжелых матчей для одной и другой команды. Но важность этого матча мы не отрицаем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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23 комментария

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GuruFutbola
Все верно, для Пепа пылесосить трофеи уже будничная рутина без напряга)
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ConorNite
По сути он прав. Арсенал уже долгое время не был чемпионом, оттого и желание столь сильное победить в Англии. Сити в некоторой степени насытился АПЛ и уже жаждет Евротрофея
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Тиль Улленшпигель
Отличный шанс у Арсенала доказать свои чемпионские амбиции с прямым конкурентом. Здесь и сейчас. Есть характер - забирайте, нет - подвиньтесь))
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Игорь Климов
Ответ Тиль Улленшпигель
Отличный шанс у Арсенала доказать свои чемпионские амбиции с прямым конкурентом. Здесь и сейчас. Есть характер - забирайте, нет - подвиньтесь))
Согласен, это будет ключевой матч для обеих команд этого сезона в определении чемпиона АПЛ.
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Los Galácticos
Помимо игры с МС там дальше Ньюкасл, Челси, Брайтон и Ноттингем который тоже выставит автобус. Хочется конечно верить в чудо но календарь говорит сам за себя, нельзя было так глупо терять очки в недавних матчах.
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Hella black
Ментально и чисто психологически,превосходство горожан во главе с Пепом,даже не обсуждается !
Другое дело,хочется уже Чемпионство Канониров и возвращение Арсенала в топ-10 сильнейших клубов Европы.
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masti Tu hastam
4️⃣:1️⃣
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Tun
Арсенал не любит выигрывать финалы, судя по всему(извините)
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Бухгалтер2021
для команды которой каждый матч финал и заслуживает чемпионство
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XavIniesta2008-2015
Действительно, Сити засчёт опыта и класса может быть более спокоен в оставшихся матчах АПЛ. И сейчас им главное не завалить потенциально очень крутой сезон, правильно распределить силы и обойтись без травм и спада формы
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#SharkTeam
Ответ masti Tu hastam
4️⃣:1️⃣
может и 5-0
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#SharkTeam
Ответ Syog1010
Чемпионат не выигрывается в матчах между прямыми конкурентами, а как раз в играх с Саутгемптоном, Челси и Тоттенхэмом нынешних вариаций
Честно говоря уже давно надоели вот эти речи, что титул не разыгрывается между прямыми конкурентами.
Как минимум в этих матчах разыгрывается честь и достойность, моральные факторы. С остальными то сильные команды плюс минус одинаково играют. Ну и не зря их называют матчами за 6 очков. Если тот же лидер в отрыве на 3 очка проигрывает, они сравниваются, выигрывает - отрыв 6 очков. Важный фактор тоже
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masti Tu hastam
Ответ #SharkTeam
может и 5-0
Ну я думаю Арсенал заслуживает уважение...так как Артета все таки свой человек
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Артур Мкртычян
Ответ Тиль Улленшпигель
Отличный шанс у Арсенала доказать свои чемпионские амбиции с прямым конкурентом. Здесь и сейчас. Есть характер - забирайте, нет - подвиньтесь))
короче арсенал досвидос
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masti Tu hastam
Ответ ConorNite
По сути он прав. Арсенал уже долгое время не был чемпионом, оттого и желание столь сильное победить в Англии. Сити в некоторой степени насытился АПЛ и уже жаждет Евротрофея
Сити насытился ..но у них есть куда двигаться..три раза брал подряд чемпионство соседи ..так что надо сравнится .
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Tun
Ответ ConorNite
По сути он прав. Арсенал уже долгое время не был чемпионом, оттого и желание столь сильное победить в Англии. Сити в некоторой степени насытился АПЛ и уже жаждет Евротрофея
Кукла делось это желание в последних матчах?
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Syog1010
Чемпионат не выигрывается в матчах между прямыми конкурентами, а как раз в играх с Саутгемптоном, Челси и Тоттенхэмом нынешних вариаций
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Emma Nevskaia
пошла жара
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инок
Пеп рассудительно сказал. Игра с Арсеналом завтра - жду её
с нетерпением.
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