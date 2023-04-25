Пеп Гвардиола: «Для «Арсенала» каждый матч сезона – финал. У «Сити» поначалу так не было, но сейчас мы знаем, за что играем»

Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Арсенала».

«Я уже говорил несколько недель назад: ближе к завершению сезона, если мы проигрываем, то все кончено.

Когда ты находишься в такой ситуации в октябре, ноябре, то этого чувства не испытываешь. Особенно после двух подряд титулов .

В нашем первом сезоне в АПЛ мы начали сезон так, будто каждая игра – финал. Каждый матч был финалом. Я прекрасно это помню.

И сейчас, наблюдая за « » со стороны, есть ощущение, что каждая игра для них – финал. Для нас же после двух титулов АПЛ каждая игра не была финалом в начале сезона.

Но сейчас, особенно в последние несколько месяцев, когда мы играем в Лиге чемпионов, Кубке Англии, АПЛ, то мы видим, что завершение сезона уже приближается.

И мы понимаем, за что мы играем. Теперь все в наших руках. Безусловно, и в руках «Арсенала» тоже. Если они выиграют – все зависит от них. Если мы выигрываем – все зависит от нас. Но вперед еще семь матчей.

Этот матч – важный, но не решающий. Потому что впереди еще много тяжелых матчей для одной и другой команды. Но важность этого матча мы не отрицаем», – сказал главный тренер « ».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол