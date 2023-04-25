Пеп Гвардиола: «Для «Арсенала» каждый матч сезона – финал. У «Сити» поначалу так не было, но сейчас мы знаем, за что играем»
Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Арсенала».
«Я уже говорил несколько недель назад: ближе к завершению сезона, если мы проигрываем, то все кончено.
Когда ты находишься в такой ситуации в октябре, ноябре, то этого чувства не испытываешь. Особенно после двух подряд титулов АПЛ.
В нашем первом сезоне в АПЛ мы начали сезон так, будто каждая игра – финал. Каждый матч был финалом. Я прекрасно это помню.
И сейчас, наблюдая за «Арсеналом» со стороны, есть ощущение, что каждая игра для них – финал. Для нас же после двух титулов АПЛ каждая игра не была финалом в начале сезона.
Но сейчас, особенно в последние несколько месяцев, когда мы играем в Лиге чемпионов, Кубке Англии, АПЛ, то мы видим, что завершение сезона уже приближается.
И мы понимаем, за что мы играем. Теперь все в наших руках. Безусловно, и в руках «Арсенала» тоже. Если они выиграют – все зависит от них. Если мы выигрываем – все зависит от нас. Но вперед еще семь матчей.
Этот матч – важный, но не решающий. Потому что впереди еще много тяжелых матчей для одной и другой команды. Но важность этого матча мы не отрицаем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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Другое дело,хочется уже Чемпионство Канониров и возвращение Арсенала в топ-10 сильнейших клубов Европы.
Как минимум в этих матчах разыгрывается честь и достойность, моральные факторы. С остальными то сильные команды плюс минус одинаково играют. Ну и не зря их называют матчами за 6 очков. Если тот же лидер в отрыве на 3 очка проигрывает, они сравниваются, выигрывает - отрыв 6 очков. Важный фактор тоже
с нетерпением.