Тренер «Ювентуса» Ландуччи о 1-м голе «Лацио»: «Фаны «Юве» скажут, что фол был, но мнение судьи – единственное, имеющее значение»

Марко Ландуччи оценил первый гол «Лацио» в ворота «Ювентуса» в матче Серии А

В этом эпизоде хавбек римлян подтолкнул защитника туринцев перед взятием ворот, но арбитры не воспользовались ВАР. «Ювентус» потерпел поражение со счетом 1:2.

«Решение принимает судья. Болельщики «Юве» скажут, что фол был, болельщики « » – что не было, но единственное мнение, которое имеет значение – это решение судьи.

Мы как обычно принимаем результат на поле и не устраиваем скандал из-за таких вещей», – сказал тренер « ».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло.