Тренер «Ювентуса» Ландуччи о 1-м голе «Лацио»: «Фаны «Юве» скажут, что фол был, но мнение судьи – единственное, имеющее значение»

Теги Лацио Ювентус серия А Италия судьи Алекс Сандро Марко Ди Белло Сергей Милинкович-Савич Футбол

Марко Ландуччи оценил первый гол «Лацио» в ворота «Ювентуса» в матче Серии А

В этом эпизоде хавбек римлян Сергей Милинкович-Савич подтолкнул защитника туринцев Алекса Сандро перед взятием ворот, но арбитры не воспользовались ВАР. «Ювентус» потерпел поражение со счетом 1:2.

«Решение принимает судья. Болельщики «Юве» скажут, что фол был, болельщики «Лацио» – что не было, но единственное мнение, которое имеет значение – это решение судьи.

Мы как обычно принимаем результат на поле и не устраиваем скандал из-за таких вещей», – сказал тренер «Ювентуса».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло.

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