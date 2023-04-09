Тренер «Ювентуса» Ландуччи о 1-м голе «Лацио»: «Фаны «Юве» скажут, что фол был, но мнение судьи – единственное, имеющее значение»
Марко Ландуччи оценил первый гол «Лацио» в ворота «Ювентуса» в матче Серии А
В этом эпизоде хавбек римлян Сергей Милинкович-Савич подтолкнул защитника туринцев Алекса Сандро перед взятием ворот, но арбитры не воспользовались ВАР. «Ювентус» потерпел поражение со счетом 1:2.
«Решение принимает судья. Болельщики «Юве» скажут, что фол был, болельщики «Лацио» – что не было, но единственное мнение, которое имеет значение – это решение судьи.
Мы как обычно принимаем результат на поле и не устраиваем скандал из-за таких вещей», – сказал тренер «Ювентуса».
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло.
Комментарии