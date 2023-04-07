Семин о потолке зарплат в РПЛ: «Это неактуально для футбола, ни в одной лиге Европы его нет. Плохая идея, иначе бы ее уже применили»
Юрий Семин не видит необходимости в введении потолка зарплат в Мир РПЛ
«А зачем он нужен? Это не совсем футбольная история. Думаю, плохая идея, иначе бы ее уже применили.
Ни в одной европейской лиге нет никакого потолка зарплат.
Это неактуально для футбола. Вряд ли клубы поддержат такую инициативу», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Потолок зарплат – установленная заранее сумма, которую команда может потратить на зарплаты игроков.
Можно вообще по тарифной бюджетной сетке, даже шикануть по 9ому разряду, и коэффициенту 4,5х к МРОТ.