Семин о потолке зарплат в РПЛ: «Это неактуально для футбола, ни в одной лиге Европы его нет. Плохая идея, иначе бы ее уже применили»

Юрий Семин не видит необходимости в введении потолка зарплат в Мир РПЛ

«А зачем он нужен? Это не совсем футбольная история. Думаю, плохая идея, иначе бы ее уже применили.

Ни в одной европейской лиге нет никакого потолка зарплат.

Это неактуально для футбола. Вряд ли клубы поддержат такую инициативу», – сказал бывший главный тренер « ».

Потолок зарплат – установленная заранее сумма, которую команда может потратить на зарплаты игроков.