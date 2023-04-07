Семин о потолке зарплат в РПЛ: «Это неактуально для футбола, ни в одной лиге Европы его нет. Плохая идея, иначе бы ее уже применили»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Футбол

Юрий Семин не видит необходимости в введении потолка зарплат в Мир РПЛ

«А зачем он нужен? Это не совсем футбольная история. Думаю, плохая идея, иначе бы ее уже применили.

Ни в одной европейской лиге нет никакого потолка зарплат.

Это неактуально для футбола. Вряд ли клубы поддержат такую инициативу», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Потолок зарплат – установленная заранее сумма, которую команда может потратить на зарплаты игроков.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Сыр ,,Дружба,,
Палыч, Европа нам теперь не пример, а зарплаты у подавляющего числа игроков, даже лавочников, невероятно раздуты
Примеры? У кого они раздуты прямо сейчас? Сколько таких на всю РПЛ? Они в одном-двух клубах или во всех 16? Хотя бы несколько лавочников с раздутыми зп назовёшь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RUS-TOMSK
Зарабатывайте сами для себя деньги и хоть купайтесь в них!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сыр ,,Дружба,,
Палыч, Европа нам теперь не пример, а зарплаты у подавляющего числа игроков, даже лавочников, невероятно раздуты
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Если клубы в основном финансируется из бюджетов госкомпаний или из региональных бюджетов, то идея потолка нормальная.
Можно вообще по тарифной бюджетной сетке, даже шикануть по 9ому разряду, и коэффициенту 4,5х к МРОТ.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RG26
Так ни в одной стране и нет такой проблемы с паспортистами, им к чему потолок?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Привычка — дело великое! А уж привычка к большим деньгам ни за что — тем более...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Kuzmenyuk
Это очень правильная история. Сразу агенты упадут на фикс ставки.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий