Никита Чернов: «Спартак» растранжирил все моменты и получил в ответ от «Урала». Не хватило одного голика»
Никита Чернов заявил, что «Спартак» растранжирил все моменты в матче с «Уралом»
В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» по сумме двух матчей уступил «Уралу» (1:1, 1:2)
«Не хватило одного голика после того, как перехватили инициативу и забили мяч.
Действовали хорошо – вышли на второй тайм заряженными. Думаю, что все это видели. Но растранжирили все моменты и получили в ответ.
Два гола из-за штрафной? Просто ребята хорошо попали – индивидуальное мастерство. Не знаю, забьют ли Сунгатулин и Сиссе так еще раз из десяти попыток.
Можно только поздравить «Урал». Сыграют в финале, а мы просто на одну игру больше сыграем. Ничего страшного», – сказал футболист «Спартака».
Они во дворе что ли на пендали или мороженку играли ?
Зарплаты круче чем у летчиков-испытателей а в башке ветер гуляет, поколение инфантилов