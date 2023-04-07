Никита Чернов: «Спартак» растранжирил все моменты и получил в ответ от «Урала». Не хватило одного голика»

Никита Чернов заявил, что «Спартак» растранжирил все моменты в матче с «Уралом»

В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» по сумме двух матчей уступил « » (1:1, 1:2)

«Не хватило одного голика после того, как перехватили инициативу и забили мяч.

Действовали хорошо – вышли на второй тайм заряженными. Думаю, что все это видели. Но растранжирили все моменты и получили в ответ.

Два гола из-за штрафной? Просто ребята хорошо попали – индивидуальное мастерство. Не знаю, забьют ли Сунгатулин и Сиссе так еще раз из десяти попыток.

Можно только поздравить «Урал». Сыграют в финале, а мы просто на одну игру больше сыграем. Ничего страшного», – сказал футболист « ».