Никита Чернов: «Спартак» растранжирил все моменты и получил в ответ от «Урала». Не хватило одного голика»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Никита Чернов Чемпионат.com Футбол

Никита Чернов заявил, что «Спартак» растранжирил все моменты в матче с «Уралом»

В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» по сумме двух матчей уступил «Уралу» (1:1, 1:2)

«Не хватило одного голика после того, как перехватили инициативу и забили мяч.

Действовали хорошо – вышли на второй тайм заряженными. Думаю, что все это видели. Но растранжирили все моменты и получили в ответ.

Два гола из-за штрафной? Просто ребята хорошо попали – индивидуальное мастерство. Не знаю, забьют ли Сунгатулин и Сиссе так еще раз из десяти попыток.

Можно только поздравить «Урал». Сыграют в финале, а мы просто на одну игру больше сыграем. Ничего страшного», – сказал футболист «Спартака».

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7 комментариев

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balander09
Ответ DynamoUfa
беда с реализацией конечно... еще и Антошка сломался, тяжело будет с динамо
сейчас прорвет все что не забили на Динамо, а потом опять засуха
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Ильдар Фарукшин
Ответ Хамыч
А разве не три ?
До главного финала
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Хамыч
Ответ Ильдар Фарукшин
Игр будут тоже две, если я правильно понимаю. Ну а голы надеюсь с Динамо прорвет.
А разве не три ?
0
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0
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Артём Сергеев
ну да,3-1 было бы получше
0
-1
-1
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Ильдар Фарукшин
Игр будут тоже две, если я правильно понимаю. Ну а голы надеюсь с Динамо прорвет.
0
0
0
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DynamoUfa
беда с реализацией конечно... еще и Антошка сломался, тяжело будет с динамо
+2
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+2
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BaltikaSPb
"Не хватило одного голика" - детский сад, штаны на лямках
Они во дворе что ли на пендали или мороженку играли ?
Зарплаты круче чем у летчиков-испытателей а в башке ветер гуляет, поколение инфантилов
+4
-2
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