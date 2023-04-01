Где смотреть Краснодар – Ростов, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 6 апреля
В четверг, 6 апреля, сыграют Краснодар и Ростов в полуфинале Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Cтадион Краснодар».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Краснодар – Ростов
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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