Где смотреть Краснодар – Ростов, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 6 апреля

Теги Ростов ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Футбол

В четверг, 6 апреля, сыграют Краснодар и Ростов в полуфинале Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Cтадион Краснодар».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Краснодар – Ростов

  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Краснодар – Ростов

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