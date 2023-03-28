Фюллькруг забил 6 голов в 6 первых матчах за Германию. Это рекорд сборной в XXI веке

Теги Вердер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Бельгии по футболу рекорды Никлас Фюллькруг Футбол

Форвард Никлас Фюллькруг установил рекорд сборной Германии.

Нападающий «Вердера» реализовал пенальти в домашнем товарищеском матче с Бельгией.

30-летний форвард забил 6 голов в 6 первых матчах за сборную.

Фюллькруг установил рекорд XXI века по голам в первых шести матчах за сборную Германии.

Никлас ранее сделал дубль против Перу в товарищеской игре, забил по голу Испании и Коста-Рике на ЧМ-2022 и поразил ворота Омана.

5 комментариев

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llolishe
Вердерская колотушка
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Aleksandr Dubovik
Вот мужик красавец, из ниоткуда возник, положил на ЧМ и стабильно кладёт после. Такой, тихий герой, по типу Клозе
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Okaka
машина
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Андрей Долгов
Можно сказать переживает вторую молодость
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QWertY
Фюллькруг > КаЛ Хаверц
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