Фюллькруг забил 6 голов в 6 первых матчах за Германию. Это рекорд сборной в XXI веке

Форвард Никлас Фюллькруг установил рекорд сборной Германии.

Нападающий « » реализовал пенальти в домашнем товарищеском матче с Бельгией.

30-летний форвард забил 6 голов в 6 первых матчах за сборную.

Фюллькруг установил рекорд XXI века по голам в первых шести матчах за сборную Германии.

Никлас ранее сделал дубль против Перу в товарищеской игре, забил по голу Испании и Коста-Рике на ЧМ-2022 и поразил ворота Омана.