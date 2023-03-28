Фюллькруг забил 6 голов в 6 первых матчах за Германию. Это рекорд сборной в XXI веке
Форвард Никлас Фюллькруг установил рекорд сборной Германии.
Нападающий «Вердера» реализовал пенальти в домашнем товарищеском матче с Бельгией.
30-летний форвард забил 6 голов в 6 первых матчах за сборную.
Фюллькруг установил рекорд XXI века по голам в первых шести матчах за сборную Германии.
Никлас ранее сделал дубль против Перу в товарищеской игре, забил по голу Испании и Коста-Рике на ЧМ-2022 и поразил ворота Омана.
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