Где смотреть сборная Шотландии – Сборная Испании, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 28 марта
Во вторник, 28 марта, сыграют сборная Шотландии и сборная Испании в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Хэмпден Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Шотландии – сборная Испании
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Сборная Шотландии: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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