Деньги на котов, футбольные книги и награда худшего игрока РПЛ: итоги марафона донатов на Sports.ru

14 марта мы запустили донаты на Sports.ru и «Марафон донатов»: авторы выбрали цель сбора и призвали их поддержать.

Голосование пользователей Sports.ru длилось 10 дней. И вот долгожданные итоги: первое место занял автор блога DynamoUfa (TFP – Мемы, обзоры и трупДжи). Он подошел к очень креативно, собирал донаты на создание Кубка для худшего игрока РПЛ. Сумма его приза составляет 4 000 рублей.

«Хотел бы поблагодарить Вас с запуском такого сервиса, это большой шаг вперед. Очень рад победить среди таких серьезных конкурентов, буду стараться и впредь», – отметил победитель.

Второе место занимает многодетный котец – Артем Прожога. Артем ведет блог Про-Лига. Надеемся, все 16 котиков будут сыты, ведь Артем выиграл 3500 рублей.

Третье место у Антона Перепелкина. Ему мы отправим 2 500 рублей. Как сказал Антон, первая книга, которую он купит – биография Питера Крауча «Как стать экс-футболистом».

Всего донаты подключили себе 424 автора Трибуны. Приглашаем всех авторов включить их в своих блогах, а пользователей – отправить любой донат любимому блогеру.