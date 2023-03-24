Apple поучаствует в торгах за ТВ-права АПЛ. В 2022-м лига продала права на трансляции за 6,3 млрд долларов

Теги МЛС премьер-лига Англия бизнес телевидение деньги Футбол

Компания Apple хочет приобрести ТВ-права на АПЛ.

Как сообщает Bloomberg, американская корпорация будет участвовать в торгах за право транслировать матчи английской Премьер-лиги, а также низших дивизионов. Текущий контракт АПЛ со Sky Sports, BT Sport и Amazon действует до сезона-2024/25. В 2022 году лига продала права на трансляции за 6,3 млрд долларов.

Ранее стриминговая платформа Apple TV+ подписала десятилетний контракт на 2,5 млрд долларов на эксклюзивный показ в США матчей МЛС. Компания также транслирует игры бейсбольной лиги МЛБ

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Ярик01
Через vpn не лучшая тема
Только в США будет работать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Арман Мартиросян
Я бы не отказался смотреть АПЛ по Apple TV+
Через vpn не лучшая тема
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Суперлига уже здесь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Походу продадут за 10 млрд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasiliy S
Если купят, то будет огонь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Я бы не отказался смотреть АПЛ по Apple TV+
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий