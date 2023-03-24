Apple поучаствует в торгах за ТВ-права АПЛ. В 2022-м лига продала права на трансляции за 6,3 млрд долларов
Компания Apple хочет приобрести ТВ-права на АПЛ.
Как сообщает Bloomberg, американская корпорация будет участвовать в торгах за право транслировать матчи английской Премьер-лиги, а также низших дивизионов. Текущий контракт АПЛ со Sky Sports, BT Sport и Amazon действует до сезона-2024/25. В 2022 году лига продала права на трансляции за 6,3 млрд долларов.
Ранее стриминговая платформа Apple TV+ подписала десятилетний контракт на 2,5 млрд долларов на эксклюзивный показ в США матчей МЛС. Компания также транслирует игры бейсбольной лиги МЛБ
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