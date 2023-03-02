Тренер «Филадельфии Юнион» считает, что «Тед Лассо» повлиял на отношение к американским тренерам: «Мы долго работали, чтобы попасть в Европу, и тут вышел этот сериал – это проклятие»

Теги МЛС премьер-лига Англия бундеслига Германия телевидение Лидс Филадельфия Юнион РБ Лейпциг Джесси Марш Джим Кертин кино Футбол

Тренер «Филадельфии Юнион» высказался о сериале «Тед Лассо».

Премьера ситкома состоялась в 2020 году. По словам Джима Кертина, образ главного героя повлиял на отношение к американским специалистам в Европе. В качестве примера Кертин привел бывшего тренера «РБ Лейпциг» и «Лидса» Джесси Марша.

«Я должен сказать, что мне понравилось, потому что если я скажу иначе, я буду снобом.

В этом [сериале] мне нравится человечность. Я посмотрел весь первый сезон. Стоит отдать должное [сценаристам] за то, что, по крайней мере, им удалось близко передать атмосферу в раздевалке. Они понимают, что есть люди из разных культур – есть сволочи и славные парни, есть жены, которые раздражают и создают проблемы. Это все реально. Создается приятное впечатление.

Думаю ли я, что это отбросило [отношение к] американским тренерам назад на 20 лет? Да, это правда. Мы так усердно работали, чтобы попасть в Европу, а потом ворвался Джесси [Марш]… То, что сериал вышел в то же самое время, когда он попал в Европу, – это проклятие. Мне кажется, он очень зол из-за этого, но я повторюсь, если показать это, тебя разжуют и выплюнут», – сказал Кертин в интервью The Athletic.

«Тед Лассо» – самая популярная комедия о спорте. Идея родилась из рекламы АПЛ, актеры вообще ничего не понимают в футболе

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8 комментариев

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Donald J. Trump
Ответ zidane467554
у нас че тоже соккер?
Коксоккер
0
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rewind
Ответ zidane467554
у нас че тоже соккер?
у нас ногомяч.
+1
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+1
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zidane467554
Ответ Donald J. Trump
Пока американские тренера не перестанут играть в Соккер, а научаться играть в футбол - успеха им в Европе не видать. И Тед Лассо тут не причём.
у нас че тоже соккер?
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Максим Палыч
А зачем американским тренерам в Европу, если американский ногомяч самый великий, звездный и полосатый в мире соккер? А ваще если чувак реально думает что сериалы в 21 веке нанимают и увольняют тренеров, то ему есть над чем поработать.. Жостик
0
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-2
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градус ненависти
Ну да, это сериал повлиял на то, что Марш оказался переоцененным тренером, который получал назначения только благодаря своей принадлежности к модной системе РБ
+1
0
+1
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Donald J. Trump
Пока американские тренера не перестанут играть в Соккер, а научаться играть в футбол - успеха им в Европе не видать. И Тед Лассо тут не причём.
+4
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0
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QWertY
Боэли повлиял на отношение к американским менеджерам со своей революционной схемой 4-4-3
+6
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+3
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Давид Agabekyan
Так Марш сам приколы из этого сериала использовал и он довольно востребован. Хз где ему это помешало
+1
0
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