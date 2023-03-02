Тренер «Филадельфии Юнион» считает, что «Тед Лассо» повлиял на отношение к американским тренерам: «Мы долго работали, чтобы попасть в Европу, и тут вышел этот сериал – это проклятие»
Тренер «Филадельфии Юнион» высказался о сериале «Тед Лассо».
Премьера ситкома состоялась в 2020 году. По словам Джима Кертина, образ главного героя повлиял на отношение к американским специалистам в Европе. В качестве примера Кертин привел бывшего тренера «РБ Лейпциг» и «Лидса» Джесси Марша.
«Я должен сказать, что мне понравилось, потому что если я скажу иначе, я буду снобом.
В этом [сериале] мне нравится человечность. Я посмотрел весь первый сезон. Стоит отдать должное [сценаристам] за то, что, по крайней мере, им удалось близко передать атмосферу в раздевалке. Они понимают, что есть люди из разных культур – есть сволочи и славные парни, есть жены, которые раздражают и создают проблемы. Это все реально. Создается приятное впечатление.
Думаю ли я, что это отбросило [отношение к] американским тренерам назад на 20 лет? Да, это правда. Мы так усердно работали, чтобы попасть в Европу, а потом ворвался Джесси [Марш]… То, что сериал вышел в то же самое время, когда он попал в Европу, – это проклятие. Мне кажется, он очень зол из-за этого, но я повторюсь, если показать это, тебя разжуют и выплюнут», – сказал Кертин в интервью The Athletic.
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