Тренер «Филадельфии Юнион» считает, что «Тед Лассо» повлиял на отношение к американским тренерам: «Мы долго работали, чтобы попасть в Европу, и тут вышел этот сериал – это проклятие»

Тренер « » высказался о сериале «Тед Лассо».

Премьера ситкома состоялась в 2020 году. По словам Джима Кертина, образ главного героя повлиял на отношение к американским специалистам в Европе. В качестве примера Кертин привел бывшего тренера « » и « » .

«Я должен сказать, что мне понравилось, потому что если я скажу иначе, я буду снобом.

В этом [сериале] мне нравится человечность. Я посмотрел весь первый сезон. Стоит отдать должное [сценаристам] за то, что, по крайней мере, им удалось близко передать атмосферу в раздевалке. Они понимают, что есть люди из разных культур – есть сволочи и славные парни, есть жены, которые раздражают и создают проблемы. Это все реально. Создается приятное впечатление.

Думаю ли я, что это отбросило [отношение к] американским тренерам назад на 20 лет? Да, это правда. Мы так усердно работали, чтобы попасть в Европу, а потом ворвался Джесси [Марш]… То, что сериал вышел в то же самое время, когда он попал в Европу, – это проклятие. Мне кажется, он очень зол из-за этого, но я повторюсь, если показать это, тебя разжуют и выплюнут», – сказал Кертин в интервью The Athletic.

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