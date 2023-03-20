Лотито – Моуринью: «Я президент «Лацио». Ты кто? Ты дисквалифицирован, тебе здесь не место»
Жозе Моуринью вступил в словесную перепалку с президентом «Лацио».
«Рома» проиграла со счетом 0:1 в римском дерби в рамках 27-го тура чемпионата Италии.
Моуринью отбывает дисквалификацию, и по этой причине не мог руководить «Ромой» в матче. Однако уже после завершения встречи специалист пришел в раздевалку, чтобы пообщаться с командой.
Выйдя из раздевалки, он обратил внимание на конфликт, который возник между Джанлукой Манчини и Луисом Альберто.
Защитник «Лацио» Алессио Романьоли и президент клуба Клаудио Лотито также находились рядом и пытались успокоить футболистов.
«Что ты смотришь?», – сказал Моуринью в адрес Лотито.
«А ты что смотришь? Я президент «Лацио». Кто ты? Ты тоже дисквалифицирован, тебе здесь не место», – ответил Лотито.
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- Сбитый летчик-переводчик, - скромно представился Моуринью.
А мне кажется, сбитый летчик не попал бы даже в 4ку, если бы не штрафные очки Юве. Его нынешний потолок - это радоваться пятисортному трофею Лиги Конференций.
©L.Messi