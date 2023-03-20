Лотито – Моуринью: «Я президент «Лацио». Ты кто? Ты дисквалифицирован, тебе здесь не место»

Теги Рома Лацио Жозе Моуринью серия А Италия Клаудио Лотито Луис Альберто Алессио Романьоли Джанлука Манчини Футбол

Жозе Моуринью вступил в словесную перепалку с президентом «Лацио».

«Рома» проиграла со счетом 0:1 в римском дерби в рамках 27-го тура чемпионата Италии.

Моуринью отбывает дисквалификацию, и по этой причине не мог руководить «Ромой» в матче. Однако уже после завершения встречи специалист пришел в раздевалку, чтобы пообщаться с командой.

Выйдя из раздевалки, он обратил внимание на конфликт, который возник между Джанлукой Манчини и Луисом Альберто.

Защитник «Лацио» Алессио Романьоли и президент клуба Клаудио Лотито также находились рядом и пытались успокоить футболистов.

«Что ты смотришь?», – сказал Моуринью в адрес Лотито.

«А ты что смотришь? Я президент «Лацио». Кто ты? Ты тоже дисквалифицирован, тебе здесь не место», – ответил Лотито. 

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28 комментариев

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pelod
- Ты кто?
- Сбитый летчик-переводчик, - скромно представился Моуринью.
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Майк Фил
Нормально осадили Клоунриньо))))
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Igor Cholomitski
так отвечать может только неумный человек. Чувствуется, что он понимает свою ничтожность,, перед тренером, который выиграл всё.
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soulsick
Ответ Gaiar
А Лотито зато итальянский сенатор. Португальскому фальшивомонетчику такое и не снилось
Аргумент в копилку самых тупых аргументов в истории:)) Речь о футболе или о политике?:))
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Мохнатый55
Несмотря на прекрасный состав, Рома играет позорно. Имя виновника очевидно.
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спортикетт
Ответ Arthur Jacob
Лотито ещё и сенатор Италии если что ))
а жозе входит в зал славы итальянского футбола
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Kubinec_
мауринья кроме скандалов ничем больше не занимается. поплыл физрук
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Gaiar
Ответ revo
Ну ести что у Моура на 10 трофеев больше чем у Лацио за всю историю))
А Лотито зато итальянский сенатор. Португальскому фальшивомонетчику такое и не снилось
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Demn213
Ответ Direct free kick
Повезло ему, что Жозе постарел подобрел, так бы разбил лицо этому фанату мусолини
Чтобы Моуриньо и разбил кому то лицо? Разве что в крысу в спину из далека что-то кинуть, ну и языком почесать.
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евГений
Ответ revo
Ну ести что у Моура на 10 трофеев больше чем у Лацио за всю историю))
и что? Он этого круче как-то стал?

А мне кажется, сбитый летчик не попал бы даже в 4ку, если бы не штрафные очки Юве. Его нынешний потолок - это радоваться пятисортному трофею Лиги Конференций.
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Dvin
Рома разочаровала. Да, состав не топ. Но каждая игра с каким/то надрывом. Очень нервно всегда. У того же Лацио состав разве лучше? Не знаю, оценим по итогам сезона. До конца так и не понял, наш тренер Жозе или нет
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Кокич
Qué estás mirando, imbécil? Sal de aquí.
©L.Messi
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Arthur Jacob
Лотито ещё и сенатор Италии если что
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Arthur Jacob
Ответ спортикетт
он тот у кого больше трофеев, чем у твоего безтрофейника за всю его историю лулз
Лотито ещё и сенатор Италии если что ))
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Batt Monner
Когда Мавр проигрывает, всегда пытается приуменьшить этот факт и преувеличить сторонние обстоятельства. Но его тренерский уровень нынче таков, что в топ 6 Италии Рома скорее всего он станет шестой, как и в прошлом сезоне
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Юрий Кечко
Ответ Андрей Хенто
Я президент команды, б####.
Мм оказывается меня опередили ...эх
+3
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Юрий Кечко
Лотито:» Я президент команды *лять!!!, чегоооо?»
+2
-2
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горбатый видеосудья
cazzo guardi
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Shoma Iziev
Ответ Direct free kick
Повезло ему, что Жозе постарел подобрел, так бы разбил лицо этому фанату мусолини
Да ладно )) Так представить Жозе как будто это Гаттузо конечно сильно)) Лучшее на что был способен Жозе это тычок в глаз сзади исподтишка
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Фут.Боль
Qué miras bobo? Anda pa alla, bobo.
+1
-1
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City!
Ответ Direct free kick
Повезло ему, что Жозе постарел подобрел, так бы разбил лицо этому фанату мусолини
А когда это Жузе вообще мог кроме как языком молоть?
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горбатый видеосудья
Ответ спортикетт
он тот у кого больше трофеев, чем у твоего безтрофейника за всю его историю лулз
по сравнению с Ромой, кто еще бестрофейник)
+14
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revo
Ну ести что у Моура на 10 трофеев больше чем у Лацио за всю историю))
+68
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горбатый видеосудья
Манчини - достойный наследник Матерацци
+2
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спортикетт
он тот у кого больше трофеев, чем у твоего безтрофейника за всю его историю лулз
+45
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