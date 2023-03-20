Лотито – Моуринью: «Я президент «Лацио». Ты кто? Ты дисквалифицирован, тебе здесь не место»

вступил в словесную перепалку с президентом « ».

«Рома» проиграла со счетом 0:1 в римском дерби в рамках 27-го тура чемпионата Италии.

Моуринью отбывает дисквалификацию, и по этой причине не мог руководить «Ромой» в матче. Однако уже после завершения встречи специалист пришел в раздевалку, чтобы пообщаться с командой.

Выйдя из раздевалки, он обратил внимание на конфликт, который возник между и .

Защитник «Лацио» и президент клуба Клаудио Лотито также находились рядом и пытались успокоить футболистов.

«Что ты смотришь?», – сказал Моуринью в адрес Лотито.

«А ты что смотришь? Я президент «Лацио». Кто ты? Ты тоже дисквалифицирован, тебе здесь не место», – ответил Лотито.

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