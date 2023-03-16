Где смотреть Аякс – Фейеноорд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Нидерландов 19 марта

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Фейеноорд Футбол

В воскресенье, 19 марта, сыграют Аякс и Фейеноорд в 26 туре Чемпионата Нидерландов по футболу.

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Во сколько играют Аякс – Фейеноорд

  • Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

Аякс: все новости

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Прогноз на матч Аякс – Фейеноорд

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