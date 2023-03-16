Оресте Чинквини: «Зенит» – главный клуб России, сильнее остальных соперников. Все идет к очередному чемпионскому титулу»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Оресте Чинквини Футбол

Оресте Чинквини считает, что «Зенит» станет чемпионом России.

«Зенит» – главный клуб России, лучший в стране на данный момент, и все идет к тому, что они выиграют очередной чемпионский титул. Семак – очень серьезный специалист.

Мне сложно рассуждать о других командах, я не смотрю матчи. Знаю только то, что «Зенит» сильнее всех остальных соперников», – сказал экс-менеджер «Зенита» и сборной России.

После 19 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, на 8 очков опережая московский «Спартак», идущий на 2-й строчке.

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7 комментариев

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igls54
Только неадекватны могут считать по-другому
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Evgenusin
После вчерашнего, эта новость звучит кощунственно
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Fomin525
Москва по ком звонят твои колокола? )))) туши пожар!!!
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Spartak Forever
Зенит не может - судья поможет
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Wiley Fox
Главный клуб Газпрома, который тащат РФС, судьи и тамбовские бандосы

В кубке России зенит даже в пути ФНЛ показал слабость и подлость
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therealgreenman
«Главный клуб России», для кого?
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Александр Ульянов
я думал это кукуляк сказал 😂
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