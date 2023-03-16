Оресте Чинквини: «Зенит» – главный клуб России, сильнее остальных соперников. Все идет к очередному чемпионскому титулу»
Оресте Чинквини считает, что «Зенит» станет чемпионом России.
«Зенит» – главный клуб России, лучший в стране на данный момент, и все идет к тому, что они выиграют очередной чемпионский титул. Семак – очень серьезный специалист.
Мне сложно рассуждать о других командах, я не смотрю матчи. Знаю только то, что «Зенит» сильнее всех остальных соперников», – сказал экс-менеджер «Зенита» и сборной России.
После 19 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, на 8 очков опережая московский «Спартак», идущий на 2-й строчке.
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