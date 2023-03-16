считает, что « » станет чемпионом России.

«Зенит» – главный клуб России, лучший в стране на данный момент, и все идет к тому, что они выиграют очередной чемпионский титул. Семак – очень серьезный специалист.

Мне сложно рассуждать о других командах, я не смотрю матчи. Знаю только то, что «Зенит» сильнее всех остальных соперников», – сказал экс-менеджер «Зенита» и сборной России.

После 19 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир , на 8 очков опережая московский «Спартак», идущий на 2-й строчке.

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