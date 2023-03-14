Арбитр матча «Ростов» – «Пари НН» Фролов не будет судить в РПЛ до конца сезона: «Придется заново доказывать состоятельность в Первой лиге»

Теги Ростов премьер-лига Россия РФС судьи Первая лига Пари НН Матч ТВ Антон Фролов судья Павел Каманцев Футбол

Арбитр матча «Ростов» – «Пари НН» Антон Фролов не будет судить в Мир РПЛ до конца сезона.

Матч 19‑го тура Премьер-лиги завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. ЭСК РФС решила, что судья ошибочно засчитал гол в ворота «Пари НН» на 55-й минуте. Андрей Лангович сравнял счет после того, как защитник «Ростова» Максим Осипенко столкнулся с вратарем «Пари НН» Никитой Гойло.

О решении отстранить Фролова сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев.

– Никто не ожидает, что такие голы будут засчитываться, и уж тем более, когда арбитр дважды допускает такую несложную ошибку.

К сожалению, эту ошибку кроме как пока недостаточной квалификацией объяснить сложно. Придется судье заново доказывать свою состоятельность в Первой лиге.

Весной идут важные матчи за результат, цена ошибки становится выше. И для арбитров, которые не показали максимальную готовность, сложно найти матчи.

В этой игре были и другие ошибки. Будем откровенны, Фролов не показал той готовности, которую должен был проявить молодой арбитр.

– До конца сезона он не будет судить РПЛ?

– Думаю, да. Сложно будет найти ему матчи. Для новичков это и так сложно сделать, но судить дальше будут те, кто не допускает ошибок.

Первая лига для него не закрывается. Любой человек имеет право на ошибку, просто после некоторых ошибок путь к Премьер‑лиге становится более длительным.

Думаю, он сам понимает, что такая ошибка предполагает более длительное убеждение в своей готовности как РФС, так и его самого, – сказал Каманцев

«16 лет комментирую футбол. И не понимаю вообще ничего». Нагучев в шоке от судейства в Ростове

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ev21
Это была проверка на чувство юмора, ты не прошёл. Залезь ко мне в профиль,не по ленись посмотри какой клуб я поддерживаю и из какого я города.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romanisti89
Ответ Kit244098
В его действиях была предвзятость. За такое миловать нельзя. А вместо него можно вытащить любого парня из первой лиги. Хуже не станет.
его и вытащили из первой лиги вместо тех, кто судил так же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жесткий Костас
Хапнул, дай другим хапнуть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Гельмут Стой
Не назовет , ибо про пенальти это некий "популизм" несведомых.. и ненавидящих Карпина
Привет! Вопрос мой с подвохом. Ростов бил 12 пеналей, два из них признаны поставленными неверно, но нет ни одного, который бы был поставлен за нарушение, которого на самом деле не было.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladislav Gniloshkurov
Ответ ev21
Это печально когда человек слеп. Или не знакомо значение слова "ирония?
Печально когда человек сначала пишет одно, а потом добавляет другое. А слепой ты походу.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гельмут Стой
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Назови хоть один пенальти в пользу Ростова в РПЛ в этом сезоне, который назначен за нарушение против игрока Ростова, которого (нарушения) на самом деле не было. Обязательно подумай перед ответом.
Не назовет , ибо про пенальти это некий "популизм" несведомых.. и ненавидящих Карпина
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Алейников
Ответ Vladislav Gniloshkurov
Комментарий удален модератором
Ух и забанят тебя за нецензурщину
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гельмут Стой
Ответ Kit244098
В его действиях была предвзятость. За такое миловать нельзя. А вместо него можно вытащить любого парня из первой лиги. Хуже не станет.
Но и лучше тоже врятли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladislav Gniloshkurov
Ответ ro44an.siz
Поэтому рекорд по пенальти в пользу Ростова?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ ro44an.siz
Поэтому рекорд по пенальти в пользу Ростова?
Назови хоть один пенальти в пользу Ростова в РПЛ в этом сезоне, который назначен за нарушение против игрока Ростова, которого (нарушения) на самом деле не было. Обязательно подумай перед ответом.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ev21
Ответ Vladislav Gniloshkurov
А Ростов когда-нибудь тащили? Всегда судят против Ростова, а Зенит, Спартак, Динамо их не тащат?Один раз в пользу Ростова свистнули, всë их тащат.
Это печально когда человек слеп.
Или не знакомо значение слова "ирония?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
В удивительное время мы живём, господа и товарищи!!! Новиков верит, что "Лангович сравнял счёт", сотрудники Матч ТВ верят, что на футбольном поле есть "вратарская площадка". Дальше что? Земля плоская и держится на трёх китах, а Солнце вращается вокруг Земли?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Docentr9
Зато Мешков благополучно будет судить через 3-4 тура.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
интересно как. А Мешкову не надо доказывать состоятельность.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ro44an.siz
Ответ Юрий Бермонт
Это футбол!!! Бывает, и чаще всего, против Ростова судят. По игре Ростов заслужил выигрыш! Нижнему не повезло в этот раз- с Зенитом повезет или со Спартаком!!!
Поэтому рекорд по пенальти в пользу Ростова?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
Ответ Гельмут Стой
Ты будешь судить?
В его действиях была предвзятость. За такое миловать нельзя. А вместо него можно вытащить любого парня из первой лиги. Хуже не станет.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladislav Gniloshkurov
Ответ ev21
Тащат Ростов. Ирония.
А Ростов когда-нибудь тащили? Всегда судят против Ростова, а Зенит, Спартак, Динамо их не тащат?Один раз в пользу Ростова свистнули, всë их тащат.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лор'темар Терон
ВАР бригаду Спартак-Урал туда же отправить. Как можно трактовать неправильно эпизод, котороый сегодня же был признан пенальти.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Я всегда знал, что Новиков "неординарный" человек. Но слова "Лангович сравнял счёт" уже во второй новости подряд шокируют даже меня.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ФК РОСТОВ.
На самом деле Фролов очень плохо отсудил этот матч. Куча ошибок как в одну, так и в другую сторону.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Бермонт
Это футбол!!! Бывает, и чаще всего, против Ростова судят. По игре Ростов заслужил выигрыш! Нижнему не повезло в этот раз- с Зенитом повезет или со Спартаком!!!
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ser7777
НН никто очки не вернёт.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гельмут Стой
Ответ Kit244098
Лучше бы пожизненно. Заслужил, дядя.
Ты будешь судить?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
Лучше бы пожизненно. Заслужил, дядя.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гельмут Стой
Жалко пацана, но такова цена
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий