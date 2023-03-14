Арбитр матча «Ростов» – «Пари НН» Фролов не будет судить в РПЛ до конца сезона: «Придется заново доказывать состоятельность в Первой лиге»

Арбитр матча «Ростов» – «Пари НН» Антон Фролов не будет судить в Мир РПЛ до конца сезона.

Матч 19‑го тура Премьер-лиги завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. ЭСК РФС решила, что судья ошибочно засчитал гол в ворота « » на 55-й минуте. Андрей Лангович сравнял счет после того, как защитник «Ростова» Максим Осипенко столкнулся с вратарем «Пари НН» Никитой Гойло.

О решении отстранить Фролова сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза .

– Никто не ожидает, что такие голы будут засчитываться, и уж тем более, когда арбитр дважды допускает такую несложную ошибку.

К сожалению, эту ошибку кроме как пока недостаточной квалификацией объяснить сложно. Придется судье заново доказывать свою состоятельность в .

Весной идут важные матчи за результат, цена ошибки становится выше. И для арбитров, которые не показали максимальную готовность, сложно найти матчи.

В этой игре были и другие ошибки. Будем откровенны, Фролов не показал той готовности, которую должен был проявить молодой арбитр.

– До конца сезона он не будет судить ?

– Думаю, да. Сложно будет найти ему матчи. Для новичков это и так сложно сделать, но судить дальше будут те, кто не допускает ошибок.

Первая лига для него не закрывается. Любой человек имеет право на ошибку, просто после некоторых ошибок путь к Премьер‑лиге становится более длительным.

Думаю, он сам понимает, что такая ошибка предполагает более длительное убеждение в своей готовности как РФС, так и его самого, – сказал Каманцев

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