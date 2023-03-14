Пиоли о ничьей с «Салернитаной»: «Упущенная возможность. У «Милана» нет стабильности, нам нужно расти»
Стефано Пиоли назвал ничью «Милана» с «Салернитаной» (1:1) упущенной возможностью.
«Дело не в психологическом или физическом спаде. Команда, которая выходит вперед, должна сделать гораздо больше для победы. После пропущенного гола матч стал напряженным и нервным. Это упущенная возможность.
Если Лига чемпионов повлияла на нас, значит, нам нужно расти. Большие команды играют, чтобы побеждать.
Команда осталась такой сплоченной, что и в прошлом сезоне. Изменилось то, что у нас нет стабильности, и это касается многих команд чемпионата, кроме «Наполи».
Мы должны быть конкурентоспособны в Италии и в Европе. Мы должны были извлечь мотивацию из матча с «Тоттенхэмом», – сказал тренер «россонери».
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