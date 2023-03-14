Пиоли о ничьей с «Салернитаной»: «Упущенная возможность. У «Милана» нет стабильности, нам нужно расти»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Салернитана Футбол

Стефано Пиоли назвал ничью «Милана» с «Салернитаной» (1:1) упущенной возможностью.

«Дело не в психологическом или физическом спаде. Команда, которая выходит вперед, должна сделать гораздо больше для победы. После пропущенного гола матч стал напряженным и нервным. Это упущенная возможность.

Если Лига чемпионов повлияла на нас, значит, нам нужно расти. Большие команды играют, чтобы побеждать.

Команда осталась такой сплоченной, что и в прошлом сезоне. Изменилось то, что у нас нет стабильности, и это касается многих команд чемпионата, кроме «Наполи».

Мы должны быть конкурентоспособны в Италии и в Европе. Мы должны были извлечь мотивацию из матча с «Тоттенхэмом», – сказал тренер «россонери».

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2 комментария

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Кто подставил тренера Роджерса??
Мда и за такую игру Леао хочет 7 млн + 20 млн погашение долга?
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krealpmoney
Меня больше беспокоит тенденция постоянных ударов мимо ворот, или каких-то бредовых попыток ударов, которыми особенно Леау промышляет. Бестолковщина какая-то происходит.

Ну, с другой стороны, изобилие контента для деревни середняков.
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