Гончаренко о 15 матчах «Урала» без поражений: «Будем думать о рекордах – будем мягкотелыми»

Теги премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Футбол

Главный тренер «Урала» оценил победу над «Торпедо» (1:0) в Мир РПЛ.

Екатеринбуржцы продлили беспроигрышную серию до 15 матчей.

«У нас такая команда, что мы должны думать о следующем матче, а не о том, что было. Мы не обращаем на это внимания, каждый матч мы должны быть с предельной концентрацией, заряженными.

Это личный рекорд для меня? Не знаю, это повод посмотреть лично вам. Но если мы будем думать о каких-то рекордах, то мы будем мягкотелыми», – сказал Виктор Гончаренко.

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5 комментариев

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Ingvar Andreasson
Гончаренко, когда на него никто не давит и даёт ему работать так, как ему хочется - топище, конечно. И именно по-этому такая команда, как Урал - идеальное место работы для него. В цска и Краснодаре как раз по этой причине у него ничего не получалось, а в Урале даже Иванов в какой-то степени прогнулся под него.
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Знатный стахановец
Хорошая оценка. Мне понравилось. 👍
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IlyaGrain
Заголовок выглядит как план действий 😂
+1
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BoGaL
Гончаренко всегда плясал от печки, а в ЦСКА от него требовали более агрессивной игры, в Урале обрел себя прежнего!
+1
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Nogoi89
Гончаренко молодец, если не в стрессе, то все делает красиво)
+2
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