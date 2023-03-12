Гончаренко о 15 матчах «Урала» без поражений: «Будем думать о рекордах – будем мягкотелыми»

Главный тренер « » оценил победу над «Торпедо» (1:0) в Мир .

Екатеринбуржцы продлили беспроигрышную серию до 15 матчей.

«У нас такая команда, что мы должны думать о следующем матче, а не о том, что было. Мы не обращаем на это внимания, каждый матч мы должны быть с предельной концентрацией, заряженными.

Это личный рекорд для меня? Не знаю, это повод посмотреть лично вам. Но если мы будем думать о каких-то рекордах, то мы будем мягкотелыми», – сказал .

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