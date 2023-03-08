Форвард «Вест Хэма» Антонио тренировался с именем Серены Уильямс на форме в честь 8 марта. 15 игроков выбрали слово «мама»

Игроки « » провели тренировку в форме, посвященной 8 марта.

В честь Международного женского дня футболисты тренировались в футболках с именами женщин, которые их вдохновляют. Большинство игроков отдали дань уважения своим матерям, женам и дочерям. В частности, 15 футболистов вышли в футболках со словом «мама».

«Все в команде очень хотели отметить Международный женский день и признать вклад и достижения женщин в нашей жизни и тех, кто нас вдохновляет.

Лично я выбрал имя мамы, чтобы выразить свою признательность за все то время и усилия, которые она потратила, помогая мне и двум моим братьям стать теми, кем мы являемся сегодня. Каждый из нас будет вечно благодарен ей за это», – сказал капитан «молотобойцев» .

Фото: whufc.com

Отличился форвард – у него на спине была надпись «Серена Уильямс».

«Серена – величайшая теннисистка своего поколения. Она показала, чего можно добиться, если приложить усилия и поверить в себя. Ее достижения говорят сами за себя. Она очень талантливая личность.

Мне удалось посмотреть игру Серены с ее сестрой, Винус, на Уимблдоне несколько лет назад, и это было вдохновляюще – увидеть такую талантливую спортсменку в действии. Она является примером для подражания для многих спортсменов, болельщиков и людей во всем мире», – объяснил Антонио.