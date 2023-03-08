Форвард «Вест Хэма» Антонио тренировался с именем Серены Уильямс на форме в честь 8 марта. 15 игроков выбрали слово «мама»

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Серена Уильямс Микаил Антонио игровая форма девушки и спорт Деклан Райс стиль Футбол

Игроки «Вест Хэма» провели тренировку в форме, посвященной 8 марта.

В честь Международного женского дня футболисты тренировались в футболках с именами женщин, которые их вдохновляют. Большинство игроков отдали дань уважения своим матерям, женам и дочерям. В частности, 15 футболистов вышли в футболках со словом «мама».

«Все в команде очень хотели отметить Международный женский день и признать вклад и достижения женщин в нашей жизни и тех, кто нас вдохновляет.

Лично я выбрал имя мамы, чтобы выразить свою признательность за все то время и усилия, которые она потратила, помогая мне и двум моим братьям стать теми, кем мы являемся сегодня. Каждый из нас будет вечно благодарен ей за это», – сказал капитан «молотобойцев» Деклан Райс.

Фото: whufc.com

Отличился форвард Микаил Антонио – у него на спине была надпись «Серена Уильямс».

«Серена – величайшая теннисистка своего поколения. Она показала, чего можно добиться, если приложить усилия и поверить в себя. Ее достижения говорят сами за себя. Она очень талантливая личность.

Мне удалось посмотреть игру Серены с ее сестрой, Винус, на Уимблдоне несколько лет назад, и это было вдохновляюще – увидеть такую талантливую спортсменку в действии. Она является примером для подражания для многих спортсменов, болельщиков и людей во всем мире», – объяснил Антонио.

 

15 комментариев

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Милан. Тонали. 8.
У 15 человек нет своих девушек? 🤦‍♂️😂 ...
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Ваня Шипитко
Ответ Alexandr Bychkov
Серена Уильямс более актуально на 23 февраля
19 ноября ж вроде как международный мужской день
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kaimussen
Ответ Екн Лор
Даже Надей Крупской никто не назвался!
Не помнят жену старика Крупского)
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#SharkTeam
Гугл сказал, что у него есть жена и дочь. Явно не очень умный персонаж
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Alexander Tryapyshko
Ответ Sergio19882007
Тут на спортсе мало кто поймёт причём здесь эти Клары и всякие Люксембурги)
всмысле не поймут Дзюба покер Люксенбургу делал
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Donald J. Trump
Все выбрали маму, а Антонио - папу.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Alexandr Bychkov
Серена Уильямс более актуально на 23 февраля
Ну а что, хороший ведь мужик, спортивный, без вредных привычек! И брат под стать😎
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Jovana Jovičić
С мамами понятно, а зачем ему на спине имя мужика под допингом?
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Alexandr Bychkov
Серена Уильямс более актуально на 23 февраля
+21
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+17
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llolishe
Футболисты Манчестер Юнайтед когда тренировались у них на футболках были фамилии порноактрис
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Verdo
внебрачный антошка
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Екн Лор
Ответ LLiriKK
И ни один не назвался Кларой Цеткин и Розой Люксембург…
Даже Надей Крупской никто не назвался!
+4
-2
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Sergio19882007
Ответ LLiriKK
И ни один не назвался Кларой Цеткин и Розой Люксембург…
Тут на спортсе мало кто поймёт причём здесь эти Клары и всякие Люксембурги)
+18
-3
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Влад Яшнов
Ну и кто чья мама теперь
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LLiriKK
И ни один не назвался Кларой Цеткин и Розой Люксембург…
+13
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