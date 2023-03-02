Павар о «Баварии»: «Я никогда не говорил, что хочу уйти. Я приехал сюда за трофеями – и выиграл шесть за первый год. И хочу еще»

Теги Бавария Интер бундеслига Германия Сборная Франции по футболу серия А Италия Лига чемпионов УЕФА ЧМ-2018 FIFA Бенжамен Павар Футбол

Защитник Бенжамен Павар опроверг информацию о намерении покинуть «Баварию» летом.

– Разговоров о вашем будущем очень много. Где вы видите себя в следующем сезоне? Можете ли вы представить, что продлите контракт, учитывая успехи в последние недели?

– Я никогда не говорил, что хочу уйти. Я хорошо понимаю, что нахожусь в очень большом клубе, где все здорово организовано: от состава до руководства. Здесь отличная атмосфера. Мне здесь очень комфортно. Мне нравятся и клуб, и фанаты, и я надеюсь, что мы добьемся большого успеха в этом сезоне.

– В январе было предложение от «Интера», клуб отверг его. Как вы отреагировали?

– Я не из тех, кто меняет лошадей на переправе. Моей целью было остаться в «Баварии». Хочу выиграть с ней как можно больше трофеев.

– Какой момент был для вас главным в футболке «Баварии»?

– В конечном счете это каждый трофей, который я здесь выиграл. Я играю в футбол ради трофеев, вот почему я приехал сюда. Я выиграл шесть трофеев за первый год, и это, конечно, потрясающе.

Больше всего я мечтал выиграть ЧМ с Францией и Лигу чемпионов с «Баварией». Но каждый трофей – это нечто особенное, потому что ради него ты работаешь круглый год и затем можешь гордиться собой, – сказал Павар.

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7 комментариев

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Илья Чжен
Кто потом инфу сливать будет?)
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Владислав
Ответ Arman FCSM
Jawohl mein Fuhrer
Dann tun Sie es!
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-1
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Arman FCSM
Ответ Владислав
Павара 100% надо продлевать.
Jawohl mein Fuhrer
+2
-1
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azimosius@mail.ru
Умница! ЧТД!
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Владислав
Павара 100% надо продлевать.
+8
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Akezhan Kutvarov
А потом свалит в Барсу)
Максимально - чувак настроения, то ухожу пошли все в попу, то обожаю этот клуб и буду тут до гроба)
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Аслан Кишев
Лучший ❤️❤️❤️🤍🤍🤍
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