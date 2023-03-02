Павар о «Баварии»: «Я никогда не говорил, что хочу уйти. Я приехал сюда за трофеями – и выиграл шесть за первый год. И хочу еще»

Защитник Бенжамен Павар опроверг информацию о намерении покинуть «Баварию» летом.

– Разговоров о вашем будущем очень много. Где вы видите себя в следующем сезоне? Можете ли вы представить, что продлите контракт, учитывая успехи в последние недели?

– Я никогда не говорил, что хочу уйти. Я хорошо понимаю, что нахожусь в очень большом клубе, где все здорово организовано: от состава до руководства. Здесь отличная атмосфера. Мне здесь очень комфортно. Мне нравятся и клуб, и фанаты, и я надеюсь, что мы добьемся большого успеха в этом сезоне.

– В январе было предложение от « », клуб отверг его. Как вы отреагировали?

– Я не из тех, кто меняет лошадей на переправе. Моей целью было остаться в «Баварии». Хочу выиграть с ней как можно больше трофеев.

– Какой момент был для вас главным в футболке «Баварии»?

– В конечном счете это каждый трофей, который я здесь выиграл. Я играю в футбол ради трофеев, вот почему я приехал сюда. Я выиграл шесть трофеев за первый год, и это, конечно, потрясающе.

Больше всего я мечтал выиграть ЧМ с Францией и Лигу чемпионов с «Баварией». Но каждый трофей – это нечто особенное, потому что ради него ты работаешь круглый год и затем можешь гордиться собой, – сказал Павар.

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