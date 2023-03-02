Павар о «Баварии»: «Я никогда не говорил, что хочу уйти. Я приехал сюда за трофеями – и выиграл шесть за первый год. И хочу еще»
Защитник Бенжамен Павар опроверг информацию о намерении покинуть «Баварию» летом.
– Разговоров о вашем будущем очень много. Где вы видите себя в следующем сезоне? Можете ли вы представить, что продлите контракт, учитывая успехи в последние недели?
– Я никогда не говорил, что хочу уйти. Я хорошо понимаю, что нахожусь в очень большом клубе, где все здорово организовано: от состава до руководства. Здесь отличная атмосфера. Мне здесь очень комфортно. Мне нравятся и клуб, и фанаты, и я надеюсь, что мы добьемся большого успеха в этом сезоне.
– В январе было предложение от «Интера», клуб отверг его. Как вы отреагировали?
– Я не из тех, кто меняет лошадей на переправе. Моей целью было остаться в «Баварии». Хочу выиграть с ней как можно больше трофеев.
– Какой момент был для вас главным в футболке «Баварии»?
– В конечном счете это каждый трофей, который я здесь выиграл. Я играю в футбол ради трофеев, вот почему я приехал сюда. Я выиграл шесть трофеев за первый год, и это, конечно, потрясающе.
Больше всего я мечтал выиграть ЧМ с Францией и Лигу чемпионов с «Баварией». Но каждый трофей – это нечто особенное, потому что ради него ты работаешь круглый год и затем можешь гордиться собой, – сказал Павар.
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Максимально - чувак настроения, то ухожу пошли все в попу, то обожаю этот клуб и буду тут до гроба)