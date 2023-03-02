«Юве» считает снятие 15 очков несправедливым из-за нарушений в судебном процессе и малого влияния фиктивного прироста капитала на доходы клуба – 3,6% от общей суммы

Теги Ювентус серия А Италия бизнес происшествия деньги Футбол

Стала известна позиция «Ювентуса» по делу о финансовых махинациях.

Напомним, в январе с клуба сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала. «Ювентус» заявил о готовности оспорить это решение.

Документ, подготовленный юристами «Ювентуса» для апелляции в январе, содержит 90 страниц. В нем упоминаются 4 основных причины, по которым клуб считает решение о снятии очков несправедливым.

Как сообщает Tuttosport, клуб настаивает на том, что правила не запрещают прирост капитала, ссылаясь на то, что в 2022 году аналогичные обвинения с «Ювентуса» были сняты.

Кроме того, по мнению «Ювентуса», доказательства прокуратуры «не новы» и уже были рассмотрены ранее, в результате чего клуб был оправдан.

Еще одной причиной несправедливости решения называют факт, что доводы со стороны «бьянконери» не были заслушаны при вынесении вердикта, что является «вопиющим нарушением права на защиту и права быть услышанными».

Наконец, в клубе утверждают, что завышение цен трансферов не оказало существенного влияния на финансовое состояние клуба и принесло 3,6% от общего дохода с 2018 по 2021 год, то есть 60 миллионов евро из 1,675 миллиарда.

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6 комментариев

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llolishe
Они видят просто как тратят ПСЖ и Манчестер Сити
Может Ювентус и нарушал,а почему тогда другие могут это делать безнаказанно?
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Крэнг
Ответ psixyec
Конечно, правильное наказание – это уход Ювэнтуса в Серию Б.
Это уже было, им как слону дробина, снова начали. Серия С или расформирование!
+1
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rigobersong
юва никогда не виновата, все это проделки конкурентов, да и вообще пенальти в финале ЛЧ 1985го был 100%, а Пессото сам выпругнул из окна:))
+3
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Sevuska
Ну всё тогда , если за то же самое раньше не наказывали - и сейчас не должны . Оправдать .
+1
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MonkeyMeister
15 - мало.
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psixyec
Конечно, правильное наказание – это уход Ювэнтуса в Серию Б.
+6
-8
-2
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