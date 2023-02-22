«ПСЖ» уточнил диагноз Неймара – растяжение голеностопа с повреждением связок. Новое обследование – через неделю

« » провел повторное обследование Неймара, получившего травму в воскресном матче Лиги 1 с «Лиллем» (4:3).

У форварда парижан выявлено растяжение голеностопа с повреждением связок. Новый осмотр бразильца будет проведен в начале следующей недели.

Защитник Нуну Мендеш восстановился от ушиба колена и возобновит тренировки с «ПСЖ» на этой неделе.

Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞