«ПСЖ» уточнил диагноз Неймара – растяжение голеностопа с повреждением связок. Новое обследование – через неделю

Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы Неймар Нуну Мендеш Футбол

«ПСЖ» провел повторное обследование Неймара, получившего травму в воскресном матче Лиги 1 с «Лиллем» (4:3).

У форварда парижан выявлено растяжение голеностопа с повреждением связок. Новый осмотр бразильца будет проведен в начале следующей недели.

Защитник Нуну Мендеш восстановился от ушиба колена и возобновит тренировки с «ПСЖ» на этой неделе.

Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞

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2 комментария

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Игорь Климов
Ответ HI MARS
Неймар,Неймар...Возятся с ним.Куда важнее восстановление Нуну Мендеша.В первом матче он был намного полезнее бразильца
Даже травмированный Неймар превосходит >>> этого Кринжа7.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Неймар,Неймар...Возятся с ним.Куда важнее восстановление Нуну Мендеша.В первом матче он был намного полезнее бразильца
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-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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