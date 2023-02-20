Президент РПЛ о ВАР: «Судьи будут комментировать свои решения в режиме реального времени, к этому придут. Мы это видим на хоккее, в регби»

Президент Мир РПЛ высказался о реформе системы ВАР.

Во время Winline Зимнего Кубка РПЛ решения, принятые судьями, оглашались в прямом эфире. Также представители команд имели право оспорить то или иное решение во время матча, после чего рефери перепроверял эпизод.

«Я абсолютно убежден в двух вещах. Первое – судьи станут публичными, будут комментировать свои решения в режиме реального времени. К этому придут. Не знаю, когда – рано или поздно, но придут. Мы это видим на хоккее, в регби, и в футболе будет. Видим опыт ФИФА на клубном чемпионате мира – я уверен, что это будет.

Поэтому то, что мы это попробовали, это первый шаг. Чем раньше мы начнем это тиражировать и применять и быстрее приблизим это к официальным играм, тем будет лучше. И не надо ждать, когда кто-то придет со стороны и даст нам указание из международных организаций. Мы должны сами развивать свой футбольный продукт.

И я абсолютно уверен, что ВАР будет трансформироваться, применяться в упрощенном виде, в том числе в низших дивизионах. Решение, которое мы протестировали на Зимнем кубке, очень экономично. Возможно, оно спорное, но даже если бы такая система работала на матчах Первой или лиги, это бы решило столько проблем, убрало бы большое количество спорных моментов. Это я утверждаю, как человек, который работал и в , и во Второй лигах.

И сам протокол ВАР меняется. И я уверен, что будет упрощенный ВАР. Наш эксперимент имеет право на жизнь. Я не говорю, что нужно завтра же внедрять наше решение, но это уже какая-то альтернатива для внедрения ВАР на низших дивизионах. И чем больше таких альтернатив будет, и чем быстрее ВАР появится на всех матчах профессиональных клубов, тем лучше.

Что касается оспаривания судейских решений, то лично мне эта инициатива очень нравится. Но я не чиновник ФИФА. Какие у них причины, если они есть, для отказа и почему этой системы еще нет, я не знаю. Опять же вернусь к тезису: чем больше разных вариантов мы будем пробовать, чем экономичнее, проще и понятнее они будут, тем будет лучше всем», – сказал .