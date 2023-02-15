«Арсенал» после двух осечек в АПЛ играет с главным преследователем – «Ман Сити», а БЕТСИТИ дарит до 100 000 рублей новым игрокам

«Арсенал» встречается с «Манчестер Сити» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.

«Канониры» имеют игру в запасе и опережают ближайшего преследователя на три очка, но два последних матча в чемпионате провели неудачно: за поражением от «Эвертона» последовала ничья с «Брентфордом». «Сити» тоже оступился, проиграв «Тоттенхэму», однако с «Астон Виллой» уверенно взял три очка практически без участия Эрлинга Холанда.

Букмекеры считают команду Пепа Гвардиолы едва заметным фаворитом – 2.46 на успех «горожан» против 3.00 на победу «пушкарей». Стоит отметить, что в чемпионате «Арсенал» не обыгрывал «Манчестер Сити» аж с 2015 года, да и в целом побед не было с 2020-го, когда лондонцы выбили соперника в полуфинале Кубка Англии.

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