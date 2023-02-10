Где смотреть Боруссия Дортмунд – Челси, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 15 февраля
В среду, 15 февраля, сыграют Боруссия Дортмунд и Челси в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать МАТЧ ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия – Челси
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Боруссия Дортмунд: все новости
Лига чемпионов УЕФА: все новости
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