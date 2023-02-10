Где смотреть Боруссия Дортмунд – Челси, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 15 февраля

Теги Боруссия Дортмунд Челси Лига чемпионов УЕФА Футбол

В среду, 15 февраля, сыграют Боруссия Дортмунд и Челси в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.

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Во сколько играют Боруссия – Челси

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Боруссия Дортмунд: все новости

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Прогноз на матч Боруссия – Челси

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