Стерлинг принял участие в рекламной кампании Burberry. Его и других знаменитостей выбрали за «узнаваемость, драйв и достижения»

принял участие в рекламной кампании бренда Burberry.

Бренд под руководством нового креативного директора Дэниела Ли представил модернизированный логотип и новую рекламную кампанию, символизирующую британский дух. Съемки проходили на фоне достопримечательностей Лондона, в том числе на Трафальгарской площади и на мосту Альберта.

Помимо полузащитника « », в кампании бренда примут участие такие знаменитости, как музыканты Джон Глейшер, Shygirl и Skepta, актриса Ванесса Редгрейв, модели Леннон Галлахер и Либерти Росс, а также южнокорейская актриса Джун Джи Хен, назначенная амбассадором бренда в 2022 году.

Участников промо-кампании выбирали из-за их «узнаваемости, драйва и достижений», пишет Vogue.

Фото: instagram.com/burberry