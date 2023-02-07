Стерлинг принял участие в рекламной кампании Burberry. Его и других знаменитостей выбрали за «узнаваемость, драйв и достижения»

Теги Челси премьер-лига Англия Рахим Стерлинг стиль Футбол

Рахим Стерлинг принял участие в рекламной кампании бренда Burberry.

Бренд под руководством нового креативного директора Дэниела Ли представил модернизированный логотип и новую рекламную кампанию, символизирующую британский дух. Съемки проходили на фоне достопримечательностей Лондона, в том числе на Трафальгарской площади и на мосту Альберта.

Помимо полузащитника «Челси», в кампании бренда примут участие такие знаменитости, как музыканты Джон Глейшер, Shygirl и Skepta, актриса Ванесса Редгрейв, модели Леннон Галлахер и Либерти Росс, а также южнокорейская актриса Джун Джи Хен, назначенная амбассадором бренда в 2022 году.

Участников промо-кампании выбирали из-за их «узнаваемости, драйва и достижений», пишет Vogue.

 

Фото: instagram.com/burberry

2 комментария

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Sevuska
Стерлинг , символизирующий колониальное прошлое британского духа 😎
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benjamin92
Что Стерлинга, что Сона Burberry в первую очередь выбрала из-за цвета кожи и разреза глаз
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