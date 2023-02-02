Салихамиджич превысил скорость в Мюнхене на 26 км/ч и не явился в суд. Кана ранее лишили прав на 30 дней за это же

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия происшествия Футбол

Хасана Салихамиджича обвиняют в превышении скорости в пределах города.

Как сообщает Bild, в окружном суде Мюнхена состоялось слушание по делу спортивного директора «Баварии».

Его обвиняют в превышении допустимой скорости на 26 км/ч в Мюнхене в июле 2022 года. Салихамиджич подал протест, но суд отклонил его, так как Хасан не явился на заседание суда.

Согласно каталогу штрафов Германии, превышение скорости от 26 до 30 км/ч в населенных пунктах влечет за собой штраф в размере 180 евро. Как правило, лишение прав производится только в случае, если нарушитель дважды в течение одного года превысил скорость на 26 км/ч и более.

Также Bild отмечает, что Оливер Кан был лишен водительских прав на 30 дней за превышение скорости несколько месяцев назад. Очевидцы сообщают, что генерального директора «Баварии» на матчи и рабочие встречи возит его жена.

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7 комментариев

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jerry40
- Почему вы не явились в суд за превышение скорости в назначенную дату?
- Я был тогда нетрезв и не совсем твёрдо запомнил дату суда, ваша честь.
- Оправдан!
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Elessar08
загнивают, что сказать. вот у нас некий блогер Эдвард бил 176 раз за год получил штраф за превышение скорости и ничего ездил дальше. правда потом человека чуть жизни не лишил из за дтп, но свобода зато, не то что там.......
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Alexander Prokofyev
старики-разбойники
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окечуква
- 200 км/ч, куда гонишь, брат?
- Гнабри бросил, поехал на неделю моды…
- Может, подумаешь о Кане, которого несколько месяцев назад лишили прав за превышение?
180..150...120...80...60
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Okazaki
На неделю моды спешил?!
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CriminalJoint62
Бавария и тюрьма не такие уж далекие вещи. Вспомним того же Ули Хенесса
+5
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+5
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GuruFutbola
Баварские уголовники не удивляют)
0
-3
-3
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