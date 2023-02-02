Салихамиджич превысил скорость в Мюнхене на 26 км/ч и не явился в суд. Кана ранее лишили прав на 30 дней за это же

Хасана Салихамиджича обвиняют в превышении скорости в пределах города.

Как сообщает Bild, в окружном суде Мюнхена состоялось слушание по делу спортивного директора «Баварии».

Его обвиняют в превышении допустимой скорости на 26 км/ч в Мюнхене в июле 2022 года. Салихамиджич подал протест, но суд отклонил его, так как Хасан не явился на заседание суда.

Согласно каталогу штрафов Германии, превышение скорости от 26 до 30 км/ч в населенных пунктах влечет за собой штраф в размере 180 евро. Как правило, лишение прав производится только в случае, если нарушитель дважды в течение одного года превысил скорость на 26 км/ч и более.

Также Bild отмечает, что был лишен водительских прав на 30 дней за превышение скорости несколько месяцев назад. Очевидцы сообщают, что генерального директора «Баварии» на матчи и рабочие встречи возит его жена.