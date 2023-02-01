«Ноттингем Форест» арендовал Наваса у «ПСЖ» и подписал хавбека «Ньюкасла» Шелви

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Ноттингем Форест Джонджо Шелви Кейлор Навас Футбол

Вратарь Кейлор Навас доиграет сезон в английской Премьер-лиге.

«Ноттингем Форест» арендовал голкипера «ПСЖ» до конца сезона-2022/23.

В этом сезоне Навас провел всего 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах (оба – в Кубке Франции). Его статистику можно изучить здесь.

Также «Форест» приобрел полузащитника «Ньюкасла» Джонджо Шелви.

Контракт с 30-летним англичанином рассчитан на два с половиной года.

Ранее стало известно, что сумма трансфера будет небольшой, поскольку контракт Шелви с «Ньюкаслом» был рассчитан до лета.

Статистика хавбека – здесь.

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7 комментариев

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mj23.net
Состав вратарей впечатляет: коньяк, вискарь и тоник)
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Барыга блинами
Журналист : - Ноттингем сколько вы хотите приобрести футболистов?
Ноттингем : - Да.
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badibeg
Ответ Paolo Rossi
У них сколько, двадцать девять трансферов за два окна?
сказать сложно, но знаю точно что очков у них меньше
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Сижу на факсах Барселоны
Заслуженное повышение для Наваса. Из мешка в 2-х кратного победителя ЛЧ
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Paolo Rossi
У них сколько, двадцать девять трансферов за два окна?
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заляпут
Теперь у легендарного в прошлом Фореста есть свой лысый шарлатан !
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Andrey0609
Достойная подмена Хендерсону).
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