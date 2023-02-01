«Ноттингем Форест» арендовал Наваса у «ПСЖ» и подписал хавбека «Ньюкасла» Шелви

Вратарь Кейлор Навас доиграет сезон в английской Премьер-лиге.

« » арендовал голкипера «ПСЖ» до конца сезона-2022/23.

В этом сезоне Навас провел всего 2 матча за « » во всех турнирах (оба – в Кубке Франции). Его статистику можно изучить здесь.

Также «Форест» приобрел полузащитника « » .

Контракт с 30-летним англичанином рассчитан на два с половиной года.

Ранее стало известно, что сумма трансфера будет небольшой, поскольку контракт Шелви с «Ньюкаслом» был рассчитан до лета.

Статистика хавбека – здесь.