«Ноттингем Форест» арендовал Наваса у «ПСЖ» и подписал хавбека «Ньюкасла» Шелви
Вратарь Кейлор Навас доиграет сезон в английской Премьер-лиге.
«Ноттингем Форест» арендовал голкипера «ПСЖ» до конца сезона-2022/23.
В этом сезоне Навас провел всего 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах (оба – в Кубке Франции). Его статистику можно изучить здесь.
Также «Форест» приобрел полузащитника «Ньюкасла» Джонджо Шелви.
Контракт с 30-летним англичанином рассчитан на два с половиной года.
Ранее стало известно, что сумма трансфера будет небольшой, поскольку контракт Шелви с «Ньюкаслом» был рассчитан до лета.
Статистика хавбека – здесь.
Ноттингем : - Да.