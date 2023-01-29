Экс-форвард «Арсенала» Саного перешел в армянский «Урарту» до конца сезона
Форвард Яя Саного продолжит карьеру в «Урарту».
30-летний француз подписал контракт с армянским клубом до 30 июня 2023 года.
Последним клубом Саного был «Хаддерсфилд», который он покинул летом 2021 года.
Также нападающий известен по выступлениям за «Арсенал», «Аякс», «Кристал Пэлас», «Тулузу» и «Осер».
После 20 матчей «Урарту» лидирует в таблице чемпионата Армении с 4-очковым отрывом.
фото: https://www.fcurartu.am/
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