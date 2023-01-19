«Ньюкасл» предложил 16 млн евро за форварда «Фламенго» Франсу. 18-летний игрок интересен «Реалу» и «Лиону»
«Ньюкасл» заинтересован в трансфере 18-летнего бразильского нападающего.
Английский клуб предложил «Фламенго» 16 миллионов евро за переход Матеуса Франсы, сообщает Фабрицио Романо. Примут ли предложение бразильцы, еще неизвестно.
Отмечается, что интерес к форварду также проявляют «Лион» и «Реал». За Франсой следят скауты мадридского клуба.
В 2022 году нападающий провел 16 матчей в чемпионате Бразилии и забил 4 мяча. Его статистику можно найти здесь.
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