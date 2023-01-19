«Ньюкасл» предложил 16 млн евро за форварда «Фламенго» Франсу. 18-летний игрок интересен «Реалу» и «Лиону»

« » заинтересован в трансфере 18-летнего бразильского нападающего.

Английский клуб предложил « » 16 миллионов евро за переход Матеуса Франсы, сообщает . Примут ли предложение бразильцы, еще неизвестно.

Отмечается, что интерес к форварду также проявляют « » и « ». За Франсой следят скауты мадридского клуба.

В 2022 году нападающий провел 16 матчей в чемпионате Бразилии и забил 4 мяча. Его статистику можно найти здесь.