«Ньюкасл» предложил 16 млн евро за форварда «Фламенго» Франсу. 18-летний игрок интересен «Реалу» и «Лиону»

Теги Лион Фламенго высшая лига Бразилия Ньюкасл премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Матеус Франса Фабрицио Романо Футбол

«Ньюкасл» заинтересован в трансфере 18-летнего бразильского нападающего. 

Английский клуб предложил «Фламенго» 16 миллионов евро за переход Матеуса Франсы, сообщает Фабрицио Романо. Примут ли предложение бразильцы, еще неизвестно. 

Отмечается, что интерес к форварду также проявляют «Лион» и «Реал». За Франсой следят скауты мадридского клуба. 

В 2022 году нападающий провел 16 матчей в чемпионате Бразилии и забил 4 мяча. Его статистику можно найти здесь

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4 комментария

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WelcomeBackPURE
Уважаю ньюкасл за то, что взяли стратегию на будущее, а не тратить бездумно бабки, как некоторые мешки
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corazón blanco
Джуни Калафат не даром был признан лучшим футбольным скаутом, многие у него перспективные игроки в поле зрения.
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+1
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Muslim Muslim
Ответ Rio de Janeiro
Игрок который интересен Реалу разве может стоить 16 млн?
Или бразильцу должно быть 16 лет)
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Rio de Janeiro
Игрок который интересен Реалу разве может стоить 16 млн?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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