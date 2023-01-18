Вильяр о Моуринью: «У меня был фантастический опыт в «Роме», пока не появился человек, о котором я не хочу говорить»

Теги Рома Жозе Моуринью Хетафе серия А Италия Ла Лига Гонсало Вильяр Футбол

Гонсало Вильяр заявил, что ему пришлось покинуть «Рому» из-за Жозе Моуринью.

«У меня был фантастический опыт в «Роме», пока не появился человек, которого мы все знаем. Я не хочу говорить о нем – лучше промолчу.

После его приезда мое римское приключение было прервано, и в итоге я оказался в трудной ситуации», – сказал полузащитник «Хетафе» в интервью COPE.

Вильяр был отдан в аренду сначала в «Сампдорию», однако итальянский клуб не смог покрывать его зарплату. После этого футболиста арендовал «Хетафе».

8 комментариев

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Макс Шева
Узнал ,что Хетафе может себе больше позволить чем Сампдория.Ну сейчас то понятно когда они развели мешок,а раннее, не знал ,не знал...
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Андер Эррера
Этот парень даже в Хетафе не выделяется
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Старый Волк
Так и уходил бы за своим футбольным «папашей» Фонсекой.
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#SharkTeam
Ответ Iuasamotu
Жозе-профи, освободился от затратного груза, который даже Сампдории не подошёл
Как у него в итоге успехи в Роме? Видел иногда новости как норгам влетал а так хз. Когда в лч Рома будет?
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-2
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Iuasamotu
Жозе-профи, освободился от затратного груза, который даже Сампдории не подошёл
+8
-1
+7
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Sevuska
Респект Респект Респект ✊
0
-3
-3
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Дмитрий Жиманов
Именно поэтому ты играешь в Хетафе, великий очередной раз слил ненужный балласт
+10
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Ебздрогыч
Плохому танцору и переводчик мешает
+6
0
+6
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