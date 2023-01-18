Вильяр о Моуринью: «У меня был фантастический опыт в «Роме», пока не появился человек, о котором я не хочу говорить»
Гонсало Вильяр заявил, что ему пришлось покинуть «Рому» из-за Жозе Моуринью.
«У меня был фантастический опыт в «Роме», пока не появился человек, которого мы все знаем. Я не хочу говорить о нем – лучше промолчу.
После его приезда мое римское приключение было прервано, и в итоге я оказался в трудной ситуации», – сказал полузащитник «Хетафе» в интервью COPE.
Вильяр был отдан в аренду сначала в «Сампдорию», однако итальянский клуб не смог покрывать его зарплату. После этого футболиста арендовал «Хетафе».
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