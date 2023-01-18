Вильяр о Моуринью: «У меня был фантастический опыт в «Роме», пока не появился человек, о котором я не хочу говорить»

заявил, что ему пришлось покинуть «Рому» из-за .

«У меня был фантастический опыт в «Роме», пока не появился человек, которого мы все знаем. Я не хочу говорить о нем – лучше промолчу.

После его приезда мое римское приключение было прервано, и в итоге я оказался в трудной ситуации», – сказал полузащитник « » в интервью COPE.

Вильяр был отдан в аренду сначала в «Сампдорию», однако итальянский клуб не смог покрывать его зарплату. После этого футболиста арендовал «Хетафе».