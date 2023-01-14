«Лидс» за рекордные 40 млн евро купил форварда Франции U21 и «Хоффенхайма» Рюттера

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Лидс Хоффенхайм Жоржиньо Рюттер Футбол

«Лидс» объявил о приобретении у «Хоффенхайма» форварда Жоржиньо Рюттера.

Контракт с 20-летним футболистом рассчитан до лета 2028 года. Он будет выступать под 24-м номером.

Английский клуб отметил, что этот трансфер обошелся ему в рекордную сумму. Ранее сообщалось, что речь идет о 40 млн евро.

В текущем сезоне игрок молодежной сборной Франции провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: leedsunited.com

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10 комментариев

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Dmitriy6354
Ответ Lucky Z
Что за ноунейм за 40 миллионов?
Так если, что, то его Эво в, карьеру берет. Ты не шаришь!
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Павел Тихомиров
По 20 млн за один гол в Бундеслиге?
Дороговато.
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Niko [Ars]
КТО ? ШО?
Игрок с прекрасным потенциалом, в целом, рисков у Лидса немного. Рез. стату в нынешнем Хоффенхайме не набьешь никак)
Более того, по-моему, Рюттер был самым интересным игроком Бундеслиги в личностном плане, жаль терять его из чемпионата
0
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j30
уже вижу как он отгружает челси трешку
0
-1
-1
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QWertY
Ответ Tollie
жесть... главное, чтоб добрался до острова живым-здоровым. а то был уже один такой рекордсмен, сейчас рыб кормит под Ла-Маншем 😅
Вроде бы и доброе пожелал, вроде бы и чернотой выстрелил. Неоднозначный комм)
0
-3
-3
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Вадим Волков
Ответ Tollie
жесть... главное, чтоб добрался до острова живым-здоровым. а то был уже один такой рекордсмен, сейчас рыб кормит под Ла-Маншем 😅
Это не смешно
+3
-1
+2
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MR04
Ответ Tollie
жесть... главное, чтоб добрался до острова живым-здоровым. а то был уже один такой рекордсмен, сейчас рыб кормит под Ла-Маншем 😅
За такое банить надо
+25
-1
+24
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Tollie
Комментарий скрыт
0
-16
-16
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Niko [Ars]
КТО ? ШО?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lucky Z
Что за ноунейм за 40 миллионов?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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