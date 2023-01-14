«Лидс» за рекордные 40 млн евро купил форварда Франции U21 и «Хоффенхайма» Рюттера
«Лидс» объявил о приобретении у «Хоффенхайма» форварда Жоржиньо Рюттера.
Контракт с 20-летним футболистом рассчитан до лета 2028 года. Он будет выступать под 24-м номером.
Английский клуб отметил, что этот трансфер обошелся ему в рекордную сумму. Ранее сообщалось, что речь идет о 40 млн евро.
В текущем сезоне игрок молодежной сборной Франции провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: leedsunited.com
Дороговато.
Более того, по-моему, Рюттер был самым интересным игроком Бундеслиги в личностном плане, жаль терять его из чемпионата