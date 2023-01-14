«Лидс» за рекордные 40 млн евро купил форварда Франции U21 и «Хоффенхайма» Рюттера

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Контракт с 20-летним футболистом рассчитан до лета 2028 года. Он будет выступать под 24-м номером.

Английский клуб отметил, что этот трансфер обошелся ему в рекордную сумму. Ранее сообщалось, что речь идет о 40 млн евро.

В текущем сезоне игрок молодежной сборной Франции провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: leedsunited.com