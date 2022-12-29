На сайте АПЛ в состав «МЮ» по ошибке добавили португальца Бетинью. Форвард отреагировал: «Мне звонили чаще, чем в мой день рождения»

На сайте ошибочно добавили нового игрока в состав « ».

На официальном сайте лиги в появился профиль 29-летнего португальского нападающего Бетинью. Ему присвоили 11-й номер, а в статистике его выступлений значились и предыдущие сезоны в составе «Манчестер Юнайтед» – с нулем проведенных матчей.

Позднее ошибку исправили.

Сам Бетинью так прокомментировал эту ситуацию:

«Я узнал, что это правда, только когда мои коллеги прислали мне сообщения, а затем я подтвердил, что на сайте Премьер-лиги действительно значится мое имя. Сегодня мне звонили чаще, чем в мой день рождения.

Игрок также пошутил по поводу этой ситуации в инстаграме. «Мне будет приятно разделить с вами раздевалку», – написал португалец, обращаясь к и .

Бетинью – воспитанник «Спортинга», играющий за « ». В сезоне-2014/15 он провел 1 матч за «Брентфорд» в рамках Чемпионшипа.

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