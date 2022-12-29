На сайте АПЛ в состав «МЮ» по ошибке добавили португальца Бетинью. Форвард отреагировал: «Мне звонили чаще, чем в мой день рождения»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия премьер-лига Англия интернет Эшпинью Бетинью Бруну Фернандеш Диогу Далот ахахаха Футбол

На сайте АПЛ ошибочно добавили нового игрока в состав «Манчестер Юнайтед». 

На официальном сайте лиги в появился профиль 29-летнего португальского нападающего Бетинью. Ему присвоили 11-й номер, а в статистике его выступлений значились и предыдущие сезоны в составе «Манчестер Юнайтед» – с нулем проведенных матчей. 

Позднее ошибку исправили. 

Сам Бетинью так прокомментировал эту ситуацию: 

«Я узнал, что это правда, только когда мои коллеги прислали мне сообщения, а затем я подтвердил, что на сайте Премьер-лиги действительно значится мое имя. Сегодня мне звонили чаще, чем в мой день рождения. 

Игрок также пошутил по поводу этой ситуации в инстаграме. «Мне будет приятно разделить с вами раздевалку», – написал португалец, обращаясь к Бруну Фернандешу и Диогу Далоту

Бетинью – воспитанник «Спортинга», играющий за «Эшпинью». В сезоне-2014/15 он провел 1 матч за «Брентфорд» в рамках Чемпионшипа. 

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6 комментариев

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Максим Палыч
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Интересно, есть ли букмекерская контора с таким названием?...
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Direct free kick
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Какое же МанЮ посмешище
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Акира_1
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Да спрашивали как ты додумался перейти в МЮ. 😁
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Azamat Abdukadyroff
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АПЛ так троллить Роналду
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Фарид Харисов
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"В состав МЮ по ошибке добавили португальца"

Спортс, что за самоповторы? Такая новость была уже летом 2021!
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damondiamond
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Ну хоть в этом году успели новость опубликовать
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