Экс-хавбек «Зенита» Маурисио ушел из «Родины». Он интересен российским клубам
Агент Маурисио сообщил об уходе хавбека из «Родины», выступающей в Первой лиге.
34-летний бразилец также известен по выступлениям за «Зенит», «Ахмат» и «Панатинаикос».
— Маурисио действительно уходит из «Родины», в его контракте была прописана опция, позволяющая разорвать контракт до конца декабря, чем мы и воспользовались. В данный момент Маурисио является свободным агентом.
— В чем причины разрыва контракта?
— Они не выплатили зарплату, не выплатили подписной бонус — ничего.
— Есть ли интерес к Маурисио из России?
— Мы ждем, некоторые клубы уже выходили с нами на контакт, – сказал Пьер Фернандес.
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