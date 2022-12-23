Экс-хавбек «Зенита» Маурисио ушел из «Родины». Он интересен российским клубам

Агент Маурисио сообщил об уходе хавбека из «Родины», выступающей в лиге.

34-летний бразилец также известен по выступлениям за «Зенит», «Ахмат» и «Панатинаикос».

— Маурисио действительно уходит из « », в его контракте была прописана опция, позволяющая разорвать контракт до конца декабря, чем мы и воспользовались. В данный момент Маурисио является свободным агентом.

— В чем причины разрыва контракта?

— Они не выплатили зарплату, не выплатили подписной бонус — ничего.

— Есть ли интерес к Маурисио из России?

— Мы ждем, некоторые клубы уже выходили с нами на контакт, – сказал Пьер Фернандес.