15-летний брат Мбаппе дебютировал за «ПСЖ»
Брат Килиана Мбаппе в 15 лет дебютировал за «ПСЖ» в товарищеском матче.
Итан Мбаппе сыграл впервые за парижан, выйдя на поле вместо Фабиана Руиса во втором тайме товарищеского матча с «Парижем» (2:1).
Итан присоединился к «ПСЖ» в 2017 году – в то же трансферное окно, когда клуб арендовал у «Монако» его брата Килиана.
В июне 2021 года Итан Мбаппе подписал 3-летний контракт с «ПСЖ».
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