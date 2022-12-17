15-летний брат Мбаппе дебютировал за «ПСЖ»

Брат Килиана Мбаппе в 15 лет дебютировал за «ПСЖ» в товарищеском матче.

Итан Мбаппе сыграл впервые за парижан, выйдя на поле вместо во втором тайме товарищеского матча с « » (2:1).

Итан присоединился к «ПСЖ» в 2017 году – в то же трансферное окно, когда клуб арендовал у «Монако» его брата Килиана.

В июне 2021 года Итан Мбаппе подписал 3-летний контракт с « ».

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