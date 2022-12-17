Президент Сербии о хорватах на ЧМ: «Вы скажете «молодцы, соседи», а я болел за кого угодно против них. Друзей не выбирают по тому, где они живут»

Президент Сербии заявил, что не болел за сборную на .

В плей-офф хорваты выбили Японию и Бразилию, но проиграли Аргентине. Сегодня в матче за 3-е место они сыграют с Марокко.

«Вы скажете «молодцы, соседи», но я так не скажу. Я болел за кого угодно против них.

Друзей не выбирают по тому, где они живут. Друзей выбирают по интересам, из-за верности и взаимного уважения», – сказал Александр Вучич.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ