Президент Сербии о хорватах на ЧМ: «Вы скажете «молодцы, соседи», а я болел за кого угодно против них. Друзей не выбирают по тому, где они живут»

Теги Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 Политика Александр Вучич Футбол

Президент Сербии заявил, что не болел за сборную Хорватии на ЧМ-2022.

В плей-офф хорваты выбили Японию и Бразилию, но проиграли Аргентине. Сегодня в матче за 3-е место они сыграют с Марокко.

«Вы скажете «молодцы, соседи», но я так не скажу. Я болел за кого угодно против них.

Друзей не выбирают по тому, где они живут. Друзей выбирают по интересам, из-за верности и взаимного уважения», – сказал Александр Вучич.

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