Бизнесмен напечатал 18 000 футболок в честь победы Англии на ЧМ-2022. Цену снизили: «Носите с гордостью или используйте для мытья окон»

Англичанин напечатал 18 000 футболок в честь победы своей сборной на ЧМ-2022.

Бизнесмен и футбольный болельщик Карл Бакстер был уверен, что сборная Англии выиграет турнир, и перед четвертьфиналом напечатал 18 000 футболок с текстом «Англия, обладатели Кубка 2022 года, он наконец-то дома» и «День, когда он вернулся домой».

Бакстер намеревался в будущем их продать. Однако в 1/4 финала команда Гарета Саутгейта уступила Франции (1:2).

«У нас была куча пустых футболок, которые мы купили пару лет назад, но с которыми мы не особо разбирались, поэтому я решил пойти на риск относительно гребня волны, на которой каталась Англия, и напечатать несколько футболок в ожидании успеха. Я, как болельщик сборной Англии, абсолютно потрясен тем, что мы вышли так далеко», – сказал Бакстер.

В сообщении для покупателей в интернет-магазине бизнесмен написал: «Мы снизили цену на эти уникальные товары [с 30 до 10 фунтов], поскольку больше мы, конечно же, не получим.

Так что носите их с гордостью, добавьте в свою коллекцию, используйте для мытья окон... мы не знаем».

Бакстер добавил, что производство футболок было не слишком дорогим, и ему уже удалось продать часть, но ему все еще нужно избавиться от остальных.

Фото: https://www.wholesaleclearance.co.uk/

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ