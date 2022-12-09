Габулов о сборной: «Если во время СВО люди выходят спустя рукава, за это нужно голову с плеч. Игроки принадлежат стране, за которую должны жертвовать»

высказался о самоотдаче сборной России в товарищеских матчах.

– В России есть такая самоуверенность: в Азии мы будем топ‑сборной. Игры с Таджикистаном и Узбекистаном в этом не разубедили?

– Конечно, нет. Мы не играли в свою силу. Все же прекрасно понимают, что это товарищеские матчи, контрольные. Да, мы должны показать всему миру, что у нас есть сборная.

Болельщик должен видеть, что у нас есть команда. Футболисты должны ощущать, что представляют страну, что за ними следят, что они должны повышать свой уровень каждый день. У них должна быть мотивация.

Но это неофициальные игры, что всегда сказывается на уровне футбола. Я бы не делал выводы по этим матчам.

Так скажу: футболисты и тренерский штаб должны нацеливаться на победы, на хорошее качество футбола, на запредельную самоотдачу. Но общественность не должна делать скоропостижные выводы.

Да, если нет самоотдачи на поле, если люди выходят спустя рукава сегодня, когда проводится СВО, когда мы отрезаны отовсюду, за это, конечно, нужно голову с плеч.

Но если игра просто не клеится, нет сыгранности, очень много молодых в составе, и при этом есть самоотдача, страсть, но просто не показывается уровень футбола, считаю, тогда мы не должны критиковать команду.

– Вы увидели эту страсть в последних матчах?

– Я увидел самоотдачу и не увидел безразличия. На этом этапе мне этого достаточно, не буду сейчас критиковать сборную.

Но дарю такой посыл, что должна быть запредельная страсть и желание во что бы то ни стало выиграть любой матч.

На уровне самопожертвования. Футболисты и тренеры должны четко понимать, что это нужно не только им, чтобы вырасти в уровне, это нужно всей стране.

Выходя в майке сборной, они уже не принадлежат себе, они принадлежат стране, за которую они должны жертвовать себя. Да, это громкие слова, популистские, но так должно быть. Так было на ЧМ‑2018, так было на чемпионате Европы в 2008 году, – сказал бывший вратарь сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ