Сербия — Швейцария — 2:3, обзор матча Чемпионата мира по футболу 02.12.2022

2 декабря сборные Сербии и Швейцарии на стадионе «Рас Абу Абуд» в столице Катара Дохе в решающем поединке выясняли, кому достанется вторая после бразильцев путевка в ⅛ финала Чемпионата мира от группы G. Альпийской сборной достаточно было сыграть вничью, а сербской команде обязательно выиграть с любым преимуществом, при условии, что в параллельном поединке сборная Бразилии не проиграет команде Камеруна.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Начало игры не изобиловало опасными моментами. В начале матча швейцарец Джибриль Соу пробил по воротам Вани Милинковича-Савича, но тот оказался на месте. На 11-й минуте Душан Тадич бил по воротам швейцарцев, но попал в штангу.

Команды не думали закрываться, и дальше пошли голы. На 20-й минуте альпийская сборная провела отличную атаку, Рикардо Родригес прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную. Удар Джердана Шакири и счет был открыт. Но недолго команда Швейцарии праздновала. На 26-й минуте сербы счет сравняли. Душан Тадич подал с левого фланга, и Александар Митрович головой срезал мяч в дальний угол ворот соперника. На исходе получаса игры Шакири вышел практически один на один с вратарем, но пробил мимо ворот. На 25-й минуте у швейцарцев произошла неразбериха на своей половине поля. Ошибся Шакири, и затем в штрафной Душан Влахович пробил точно в угол ворот. Перелом? Как бы не так. Под занавес первого тайма швейцарцы разобрали оборону сербов на молекулы, и Бреэль Эмболо сравнял счет.

Второй тайм начался с голевой атаки швейцарцев. Ремо Фройлер завершил идеальную комбинацию партнеров, которые просто разорвали оборону сербов передачами в одно касание. Сербам нужно было атаковать, что они и постарались сделать, но все попытки были тщетными. Главный тренер сербов Драган Стойкович неожиданно заменил Влаховича, при этом бросил все силы в атаку. Терять уже было нечего. В середине тайма он убрал с поля и лидера сербов Сергея Милинковича-Савича. Время шло, и шансы таяли. Стало понятно, что команда Мурата Якина будет просто оборонять счет и преимущественно действовать на контратаках. Минут за 15 до конца матча показалось, что у сборной Сербии просто иссякли силы, чтобы добиться успеха. Ни одной целенаправленной атаки. Тем проще было альпийской сборной, которая действовала уверенно и охраняла победный счет. Скучное течение второй половины тайма взорвала стычка игроков на последних минутах, но матч так и завершился победой швейцарцев, которые в ⅛ финала сыграют со сборной Португалии, а сербы едут домой.

Видеообзор матча Сербия — Швейцария