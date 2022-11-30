Скалони о том, хочет ли Аргентина избежать встречи с Францией: «Сначала надо выйти в плей-офф. Никого не недооцениваем»

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о предстоящей игре с Польшей.

– Вы хотите избежать встречи с Францией?

– Сначала нужно пройти дальше, а потом уже увидим, кто нам достанется. Мы никого не недооцениваем. Сначала нам нужно выйти в плей-офф. Ни у кого нет возможности решать, с кем играть дальше, – сказал Скалони.

сыграет с Францией в 1/8 финала, если займет 2-е место в группе.

Сейчас команда Скалони занимает 2-е место в группе С. Польша, набравшая 4 очка в 2 матчах, занимает первое место в этой группе.

Матч между сборными Аргентины и состоится сегодня, 30 ноября, и начнется в 22:00 по московскому времени.