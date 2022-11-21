«Западники зря устраивают агонию, истерию в отношении катарских правил. Со своим уставом в чужой монастырь лезть не нужно». Помощник посла РФ в Катаре о ЧМ-2022

Помощник посла России в Катаре рассказал об отношении к российским болельщикам на .

«На российский флаг [на чемпионате мира] реагируют очень дружелюбно.

На церемонии открытия был известный болельщик из Бразилии, который прославился на нашем чемпионате мира. Подошел, сфотографировался. Местные очень тепло реагируют. Подходят, спрашивают, можно ли сфотографироваться. Из Азии, дружественных нам стран идет очень теплый отклик.

Всех скептиков хочется успокоить – в Катаре очень дружелюбная атмосфера, катарское население благосклонно настроено к болельщикам из всех стран.

Считаю, что западники зря устраивают агонию, истерию в отношении катарских правил. На мой взгляд, каждый болельщик приезжая [в чужую] страну должен уважать ее традиции, законы и обычаи. Со своим уставом в чужой монастырь лезть не нужно. Поэтому, считаю, здесь западники не правы.

Атмосфера дружелюбная, катарцы стараются, молодцы. Внедряют какие-то свои новшества, стараются абсорбировать свои традиции, подключить свою историю к чемпионату мира. Думаю, что у них все получится», – сказал Сергей Петров.