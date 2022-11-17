«Кубань» уволила Евдокимова. Клуб идет 16-м в Первой лиге и вылетел из Кубка

объявила об отставке главного тренера Роберта Евдокимова.

Стороны прекращают сотрудничество по обоюдному согласию. Контракт с 52-летним специалистом будет расторгнут.

Евдокимов возглавил «Кубань» в октябре прошлого года, когда команда находилась в зоне вылета. В итоге краснодарцы финишировали в Мелбет Первой лиге-2022 на 12-м месте.

После 18 туров текущего турнира «Кубань» идет в зоне вылета, занимая 16-е место.

Накануне южане проиграли «Волге» (1:2) и выбыли из Фонбет Кубка России.

К матчу 19-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» готовить команду будет старший тренер Олег Нечаев.