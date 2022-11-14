Федун о 2-м месте «Спартака»: «Если бы у нас была ЛЧ, было бы просто прекрасно. А без еврокубков все, что не первое место – не очень»
Леонид Федун высказался о результатах «Спартака» в первой части сезона.
Красно-белые набрали 36 очков за 17 матчей и занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 6 баллов.
«Второе место «Спартака» в первой части сезона РПЛ – хорошо или не очень? Если бы у нас была Лига чемпионов, то было бы просто прекрасно. А без еврокубков все, что не первое место – не очень.
Но я думаю, что наши болельщики довольны. Главное, что команда хорошо играет!» – сказал бывший владелец «Спартака».
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