Федун о 2-м месте «Спартака»: «Если бы у нас была ЛЧ, было бы просто прекрасно. А без еврокубков все, что не первое место – не очень»

высказался о результатах «Спартака» в первой части сезона.

Красно-белые набрали 36 очков за 17 матчей и занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 6 баллов.

«Второе место «Спартака» в первой части сезона – хорошо или не очень? Если бы у нас была Лига чемпионов, то было бы просто прекрасно. А без еврокубков все, что не первое место – не очень.

Но я думаю, что наши болельщики довольны. Главное, что команда хорошо играет!» – сказал бывший владелец .