подаст жалобу на спортивного директора «Севильи» Мончи за оскорбления.

Представители клуба утверждают, что Мончи во время матча «Бетиса» и «Севильи» (1:1) позволял себе оскорбительные комментарии во время нахождения в ложе на домашнем стадионе «Бетиса». Он якобы заявил: «Вы двадцать лет отсасываете».

Кроме того, после матча Мончи вышел на поле , чтобы поприветствовать болельщиков «Севильи». Он несколько раз ударил себя в грудь и сжал кулак в знак приветствия, что разозлило фанатов соперника.

Затем глава службы безопасности «Бетиса» посоветовал функционеру покинуть поле, что он и сделал. Поведение Мончи раскритиковали несколько членов тренерского штаба «Бетиса».

По информации Cope, «Бетис» больше не будет приглашать Мончи в ложу на матчи. Кроме того, клуб намерен направить жалобу руководству .