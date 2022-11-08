«Вы отсасываете 20 лет». Директор «Севильи» Мончи оскорбил «Бетис» во время матча, клуб пожалуется на него и не будет пускать в ложу на стадионе
«Бетис» подаст жалобу на спортивного директора «Севильи» Мончи за оскорбления.
Представители клуба утверждают, что Мончи во время матча «Бетиса» и «Севильи» (1:1) позволял себе оскорбительные комментарии во время нахождения в ложе на домашнем стадионе «Бетиса». Он якобы заявил: «Вы двадцать лет отсасываете».
Кроме того, после матча Мончи вышел на поле «Бенито Вильямарин», чтобы поприветствовать болельщиков «Севильи». Он несколько раз ударил себя в грудь и сжал кулак в знак приветствия, что разозлило фанатов соперника.
Затем глава службы безопасности «Бетиса» посоветовал функционеру покинуть поле, что он и сделал. Поведение Мончи раскритиковали несколько членов тренерского штаба «Бетиса».
По информации Cope, «Бетис» больше не будет приглашать Мончи в ложу на матчи. Кроме того, клуб намерен направить жалобу руководству Ла Лиги.
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