Мартин Киоун: «Ван Дейк может стать величайшим защитником в истории, но иногда стоит как статуя. Почему он не рискует? Боится опозориться?»

дал совет Вирджилу ван Дейку.

«Я чувствую, что он может стать величайшим [защитником] в истории. Но мне кажется, что иногда вместо того, чтобы прессинговать и подавлять соперника, он стоит как статуя.

Он надеется, что мяч попадет к нему. А я считаю, что необходимо идти на мяч.

Почему он не хочет рисковать? Боится опозориться? Я думаю, что нужно делать иногда и грязную работу. Мне кажется, это сработало против Холанда. Ван Дейк с Гомесом были великолепны.

Когда у него появится этот инстинкт давления, он, вероятно, станет лучшим защитником из всех, кого мы видели. У него великолепный пас, он грандиозен в воздухе. Он лучше других по многим показателям, но не в блокировании соперника», – заявил бывший защитник .