Директор «Пари НН» об 1:2 с «Крыльями»: «Спорное решение с пенальти. Рука в естественном положении, игрок «Крыльев» забежал в штрафную»

Спортивный директор прокомментировал поражение от (1:2) в матче 15-го тура .

– Сегодня мы могли заработать очки. Что касается самоотдачи, к футболистам нет никаких вопросов.

На мой взгляд, было спорное решение с пенальти, где рука у футболиста находилась в естественном положении. Перед самым пробитием 11-метрового игрок «Крыльев» забежал в штрафную. Значит, надо было назначать свободный удар от ворот.

– С чем тогда связано большое количество удалений у «Нижнего Новгорода»?

– Не ко мне вопрос.

– Может, к тренерскому штабу?

– Думаю, что этот вопрос к ним также не относится.

– К судьям?

– Были разные ситуации. Не хотелось бы это комментировать.

– Что будет с ?

– Он работает, а вместе с ним и футболисты. Надо просто исправлять ситуацию. Разговоров об уходе Галактионова и недовольства со стороны руководства клуба его работой пока нет, – цитирует Кудряшова Sport24.

Матч «Крыльев» и «Пари НН» обслуживал Виталий Мешков.