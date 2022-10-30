Директор «Пари НН» об 1:2 с «Крыльями»: «Спорное решение с пенальти. Рука в естественном положении, игрок «Крыльев» забежал в штрафную»
Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.
– Сегодня мы могли заработать очки. Что касается самоотдачи, к футболистам нет никаких вопросов.
На мой взгляд, было спорное решение с пенальти, где рука у футболиста находилась в естественном положении. Перед самым пробитием 11-метрового игрок «Крыльев» забежал в штрафную. Значит, надо было назначать свободный удар от ворот.
– С чем тогда связано большое количество удалений у «Нижнего Новгорода»?
– Не ко мне вопрос.
– Может, к тренерскому штабу?
– Думаю, что этот вопрос к ним также не относится.
– К судьям?
– Были разные ситуации. Не хотелось бы это комментировать.
– Что будет с Михаилом Галактионовым?
– Он работает, а вместе с ним и футболисты. Надо просто исправлять ситуацию. Разговоров об уходе Галактионова и недовольства со стороны руководства клуба его работой пока нет, – цитирует Кудряшова Sport24.
Матч «Крыльев» и «Пари НН» обслуживал Виталий Мешков.
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