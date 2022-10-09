Смотрите видеообзор матча «Ростов» – «Краснодар»: хозяева отыгрались с 0:2, забив 3 гола за тайм
Смотрите видеообзор матча Мир РПЛ «Ростов» – «Краснодар» (3:2).
«Краснодар» после первого тайма вел со счетом 2:0 – Олакунле Олусегун забил уже на 9-й секунде, Джон Кордоба – на 31-й минуте.
Во втором тайме «Ростов» забил три мяча. На 51-й минуте Александр Сильянов отыграл один мяч, а на 59-й Дмитрий Полоз реализовал пенальти, назначенный за фол Кайо Панталеао, получившего вторую желтую за это нарушение.
На 75-й минуте Алексей Миронов принес «Ростову» победу, забив свой первый гол в РПЛ – Матвей Сафонов пропустил мяч под руками.
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