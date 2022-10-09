Смотрите видеообзор матча «Ростов» – «Краснодар»: хозяева отыгрались с 0:2, забив 3 гола за тайм

Смотрите видеообзор матча Мир «Ростов» – (3:2).

«Краснодар» после первого тайма вел со счетом 2:0 – Олакунле Олусегун забил уже на 9-й секунде, – на 31-й минуте.

Во втором тайме «Ростов» забил три мяча. На 51-й минуте Александр Сильянов отыграл один мяч, а на 59-й реализовал пенальти, назначенный за фол Кайо Панталеао, получившего вторую желтую за это нарушение.

На 75-й минуте Алексей Миронов принес победу, забив свой первый гол в РПЛ – Матвей Сафонов пропустил мяч под руками.