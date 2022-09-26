Лионель Месси: «ЛЧ сложно выиграть – лучшая команда там не всегда побеждает. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»

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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о Лиге чемпионов.

«Это необычный год, потому что посреди сезона будет чемпионат мира, но главная цель «ПСЖ» – пройти в Лиге чемпионов дальше.

Лигу чемпионов сложно выиграть, потому что лучшая команда там не всегда выигрывает, а все решают маленькие детали. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира. Но мы готовимся к этим трудным моментам, чтобы потом оказаться на высоте», – сказал Месси в интервью TUDN.

Лионель Месси: «Лига чемпионов – цель «ПСЖ». В прошлом сезоне было больно – мы провели два отличных матча с «Реалом»

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