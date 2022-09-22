«Наполи» больше не сможет использовать образ Марадоны на форме. Наследники Диего выиграли суд у предпринимателя, продавшего клубу права

больше не сможет использовать изображение на своей форме.

Суд Неаполя удовлетворил иск детей бывшего футболиста. «Наполи» использовал форму с изображением Марадоны в прошлом сезоне, выкупив права на образ аргентинца у предпринимателя Стефано Чечи. Соглашение было подписано за несколько месяцев до смерти Марадоны.

Наследники экс-футболиста добились запрета на дальнейшее использование образа Марадоны клубом.

Они также требовали выплатить им 450 тысяч евро, поскольку, согласно условиям соглашения, которое заключили Марадона и Чечи, Диего должен был получить 50% от выручки за использование своего образа. «Наполи» продал 6 тысяч футболок на общую сумму 900 тысяч евро.

Суд принял во внимание добросовестность клуба и принял решение взыскать с Чечи 150 тысяч евро за «его оскорбительное поведение», наносящее ущерб интересам наследников Марадоны.

«Наполи» сыграл в той самой форме с Марадоной в его же отпечатке. Уже почти год без Диего