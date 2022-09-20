Бруну о поражениях от «Брайтона» и «Брентфорда»: «Призраки прошлого. Для футбола уверенность в себе – это не все, но почти все»

считает, что неуверенность в себе мешала игрокам на поле.

На старте сезона «Манчестер Юнайтед» проиграл (1:2) и (0:4) в .

«Это чувствовалось – между нами, среди фанатов, в атмосфере. Мы словно вернулись в прошлое. Все почувствовали, как наша уверенность в себе снова ослабла. Все были немного... Не напуганы. Просто каждый не очень хотел получать мяч. Иногда мне кажется, что это призраки прошлого.

Матч с «Брентфордом» был еще хуже. Мы пропустили гол из ничего и вдруг стало ясно, что у команды нет ни энергии, ни уверенности.

Для футбола уверенность в себе – это не все, но почти все. Когда ты уверен в партнерах по команде, в тренере, в фанатах, это очень важно, потому что иногда на поле ты делаешь неточный пас, и все просто... Это чувствуется. Но когда ты теряешь мяч и быстро на это реагируешь, то ощущаешь, как фанаты ценят это. Так что для нас важно чувствовать уверенность в том, что мы способны на что-то.

Когда я говорю о призраках прошлого, то имею в виду ощущения. Раньше, теряя мяч или делая что-то такое, мы чувствовали, будто подводим кого-то, и начинали ошибаться еще чаще. Вместо этого стоит подумать: «Нужно попробовать еще раз».

Я знаю об этом, потому что провел уже больше 400 матчей за карьеру. У меня были плохие игры, очень хорошие матчи, нормальные матчи. Нужно понять, что хорошего ты сделал в качественных матчах, чтобы продолжить играть на этом же уровне. Нужно перестать сомневаться в уровне своей игры», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».