Розе возглавил «Лейпциг». Он тренировал «Дортмунд», «Гладбах» и «Зальцбург»

объявил о назначении новым главным тренером.

45-летний немец подписал с клубом Бундеслиги контракт до июня 2024 года.

На этом посту Розе сменил Доменико Тедеско, уволенного накануне из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее Розе, уроженец Лейпцига, возглавлял «Ред Булл Зальцбург», «Боруссию» из Менхенгладбаха и дортмундскую «Боруссию».

После 5 туров «Лейпциг» занимает в таблице Бундеслиги 11-е место.

В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов команда проиграла дома «Шахтеру» (1:4).

Фото: rbleipzig.com

«Лейпциг» убрал Тедеско после 1:4 от «Шахтера». Кошмар начался с дикого привоза вратаря Гулачи